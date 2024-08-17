Деньги за автобусные билеты государство кладет в свой карман. Почему проезд стал платным? Потому что у нас реформа мобильности

Одной из основных причин плохой работы сети общественного транспорта считали бесплатный проезд в уездных автобусах. Мол, из-за того, что люди не платят за билеты, не хватает денег, чтобы добавить в расписание больше автобусных маршрутов и рейсов. А у государства нет денег на общественный транспорт. Аргумент в пользу взимания денег за билеты в автобусах прост: плата за проезд принесет дополнительные деньги в систему общественного транспорта и позволит вывести на маршруты больше автобусов. В конце января проезд в уездном общественном транспорте стал платным.