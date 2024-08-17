Новости Эстонии
17.08.2024, 18:25

Деньги за автобусные билеты государство кладет в свой карман. Почему проезд стал платным? Потому что у нас реформа мобильности

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Дети Реэли Виснапи (на фото), отправляясь в школу, садились на остановке „Вардья“. Автобусы останавливаются там так редко, что семье пришлось переехать в другое место.
Дети Реэли Виснапи (на фото), отправляясь в школу, садились на остановке „Вардья“. Автобусы останавливаются там так редко, что семье пришлось переехать в другое место.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

С начала года проезд в уездном транспорте стал платным, но центры общественного транспорта не получают дополнительных средств. Впереди - повышение цен и, вероятнее всего, сокращение государственной поддержки, пишет Delfi Ärileht.

Одной из основных причин плохой работы сети общественного транспорта считали бесплатный проезд в уездных автобусах. Мол, из-за того, что люди не платят за билеты, не хватает денег, чтобы добавить в расписание больше автобусных маршрутов и рейсов. А у государства нет денег на общественный транспорт. Аргумент в пользу взимания денег за билеты в автобусах прост: плата за проезд принесет дополнительные деньги в систему общественного транспорта и позволит вывести на маршруты больше автобусов. В конце января проезд в уездном общественном транспорте стал платным.

Люди надеялись

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