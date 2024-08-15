С понедельника в Таллинне полностью восстановится трамвайное движение

На линиях №3 и №4 трамваи ходят до конечной остановки „Тонди“ уже с 1 августа. С 19 августа восстановится и трамвайное движение в направлении Копли: линия № 1 Копли – Кадриорг, линия №2 Копли – Суур-Паала и линия №5 Копли – Вана-Лыуна.

Вице-мэр Кристьян Ярван заверил, что строительство трамвайных путей в Старый порт выходит на финишную прямую, что позволит в начале следующего года открыть трамвайное движение по новому маршруту. „В Ванасадам будет направлена трамвайная линия №2, в первое время трамваи будут курсировать по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала. А когда строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте достигнет фазы, позволяющей трамваям проезжать там, при первой возможности трамваи начнут ходить в аэропорт“, – добавил Ярван.

„В стратегическом плане завершение строительства новых трамвайных путей повысит надежность трамвайной сети Таллинна, что позволит трамваям при необходимости повернуть обратно в центр города в случае аварии или поломки на одной из веток. Кроме того, новые пути на перекрестке Хобуяама помогут увеличить пропускную способность трамвайных путей“, – отметил вице-мэр.

На этой неделе ходят только трамваи №3 и №4. Трамвайное движение в направлении Копли прервано до конца дня 18 августа из-за строительства водопроводных и канализационных трасс на перекрестке улиц Копли, Ситси и Тёэстузе. В этот период трамвайное движение по маршруту Копли – бульвар Мере будет заменено временной автобусной линией №52, автобусы отправляются в среднем через каждые 10 минут.

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru .

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