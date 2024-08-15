Более 100 эстонских инвесторов ожидают, что же будет с компанией, в которую они вложили 38 миллионов евро

Хотя еще год назад сооснователь Planet42 Мартен Оргна говорил, что компании ничего не угрожает, поскольку у нее хороший денежный поток.

Сооснователи Planet42 Ээрик Оя и Мартен Оргна были в последнее время настолько уверены в себе, что выплатили себе за прошлый год 600 тысяч евро (25 тысяч евро в месяц).

Денег нет

Однако 31 июля 2024 года материнская компания Inclusion OÜ отправила инвесторам Planet42 письмо, в котором сообщила, что предприятие переживает финансовые трудности. Компания также объявила, что отказывается исполнять свои обязательства и не может выплачивать ни основную часть кредитов, ни проценты по ним.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .