Экономика
15.08.2024, 14:30

Более 100 эстонских инвесторов ожидают, что же будет с компанией, в которую они вложили 38 миллионов евро

 (1)
Сооснователи Planet42 Ээрик Оя (слева) и Мартен Оргна. Еще год назад они выплачивали себе 600 тысяч евро в год. Теперь их предприятие не может платить по кредитам.
Сооснователи Planet42 Ээрик Оя (слева) и Мартен Оргна. Еще год назад они выплачивали себе 600 тысяч евро в год. Теперь их предприятие не может платить по кредитам.
ФОТО: www.studioski.co.za

Planet42 переживает финансовые трудности, пишут „Деловые ведомости“.

Хотя еще год назад сооснователь Planet42 Мартен Оргна говорил, что компании ничего не угрожает, поскольку у нее хороший денежный поток.

Сооснователи Planet42 Ээрик Оя и Мартен Оргна были в последнее время настолько уверены в себе, что выплатили себе за прошлый год 600 тысяч евро (25 тысяч евро в месяц).

Денег нет

Однако 31 июля 2024 года материнская компания Inclusion OÜ отправила инвесторам Planet42 письмо, в котором сообщила, что предприятие переживает финансовые трудности. Компания также объявила, что отказывается исполнять свои обязательства и не может выплачивать ни основную часть кредитов, ни проценты по ним.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии