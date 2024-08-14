Заметили? Недельная продуктовая корзина подешевела за месяц на 1,5%

В основном подешевели овощи, такие как картофель, капуста, морковь и репчатый лук. В наибольшей степени снизилась цена на морковь, стоимость которой за килограмм упала за месяц на целых 35%.

„Урожайность в этом сезоне и надежность поставок до сих пор были хорошими, хотя последствия наводнений в Южной Эстонии на прошлой неделе мы увидим позже – неожиданная погода вполне могла повлиять на урожай, – прокомментировал директор по закупкам Coop Eesti Keskühistu Оливер Рист. – В целом же, этот год характеризуется стабилизацией цен. Хотя в начале года произошел скачок, связанный с повышением налога с оборота, подобной прошлым годам инфляции, к счастью, не было, и на данный момент мы ее не ожидаем“.

„Coop“ рассчитывает цену семейной корзины покупок своей сети на основании подготовленных Эстонским институтом конъюнктуры данных о содержимом корзины покупок семьи из четырех человек. Сюда входят все основные продукты питания: от картофеля и капусты до молока, хлеба, яиц, мясных продуктов и десертов. При сравнении используются не самые дешевые продукты каждой категории, а те продукты, которые люди на самом деле больше всего покупают. Подробнее о методологии и результатах можно узнать здесь.

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