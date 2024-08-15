„Мои пальцы держались на полосках кожи“. Раненый медведь напал на охотника в Ида-Вирумаа

„Я пришел с собакой на место и мы выслеживали медведя около полутора часов. По следам было видно, что зверь двигался очень вяло, было много крови, время от времени он ложился на землю. В какой-то момент моя лайка Руби учуяла запах и привела нас к медведю, который прятался в кустах“, - рассказывает Янек изданию Maaleht.