ЧП и криминал
15.08.2024, 10:51

„Мои пальцы держались на полосках кожи“. Раненый медведь напал на охотника в Ида-Вирумаа

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В Эстонии живет более 900 медведей
Разъяренный медведь. Фото иллюстративное.
Разъяренный медведь. Фото иллюстративное.
ФОТО: COULANGES | Shutterstock

Утром 5 августа в пять утра Янеку Шибалову позвонил председатель правления общества охотников Кийкла Энн Мяннисте и попросил Янека помочь ему в поисках раненого медведя.

„Я пришел с собакой на место и мы выслеживали медведя около полутора часов. По следам было видно, что зверь двигался очень вяло, было много крови, время от времени он ложился на землю. В какой-то момент моя лайка Руби учуяла запах и привела нас к медведю, который прятался в кустах“, - рассказывает Янек изданию Maaleht.

Вместе со вторым охотником Янек решил попытаться выманить медведя из зарослей. По плану медведь должен был уйти вправо, а человек с собакой - подойти к кустам с левой стороны. Однако животное решило двинуться в сторону Янека.

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