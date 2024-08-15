15.08.2024, 10:51
„Мои пальцы держались на полосках кожи“. Раненый медведь напал на охотника в Ида-Вирумаа(26)
В Эстонии живет более 900 медведей
ФОТО: | Shutterstock
Утром 5 августа в пять утра Янеку Шибалову позвонил председатель правления общества охотников Кийкла Энн Мяннисте и попросил Янека помочь ему в поисках раненого медведя.
„Я пришел с собакой на место и мы выслеживали медведя около полутора часов. По следам было видно, что зверь двигался очень вяло, было много крови, время от времени он ложился на землю. В какой-то момент моя лайка Руби учуяла запах и привела нас к медведю, который прятался в кустах“, - рассказывает Янек изданию Maaleht.
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