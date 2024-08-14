Камеры контроля скорости появятся в двух новых местах

Сейчас время одна камера находится на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пуйату, а другая – на дороге Отику-Корба в Отику.

Новые пункты контроля будут расположены в двух местах: одна камера – на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на 104,2 км в направлении Тарту-Таллинн, вторая – на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на 104,1 км в направлении Таллинн-Тарту.

Камеры контроля скорости будут расположены в Имавере в Ярвамаа, на участке дороги с крутым поворотом. На нем за последние пять лет произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с травмами, в том числе одно ДТП со смертельным исходом в 2022 году.

В прошлом году Департамент транспорта снизил разрешенную скорость движения на этом участке дороги до 70 км в час и установил резиновые столбики в зоне, запрещенной для проезда. Камеры контроля скорости в обоих направлениях являются дополнительной мерой контроля скорости движения.

Камеры контроля скорости начинают работать не сразу - сначала проводятся работы по настройке на новых локациях и приведение организации дорожного движения в соответствие с новыми условиями. Транспортное управление уведомит участников дорожного движения о запуске новых камер контроля скорости.

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