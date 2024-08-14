На пост председателя партии Eesti 200 будут баллотироваться Кристина Каллас и Хендрик Террас

„Я связана с этой партией с того дня, когда в небольшом круге начали зарождаться первые идеи. Я наблюдала за ее ростом от политического движения до правящей партии. Чтобы вернуться на политическую карту Эстонии, Eesti 200 должна вернуться к своим корням, обрести смелость, решимость и энергию, которые были присущи нам, когда мы начали этот путь. Мощная поддержка моих коллег по партии еще больше вдохновляет меня взять на себя эту ответственность, но я также знаю, что лидер настолько силен, насколько сильна его команда. Я верю, что совместными усилиями мы сможем снова найти правильный путь, потому что мы все понимаем, что эта партия Эстонии нужна“, - сказала Каллас.

Как пишет RusERR, вице-председатель партии Eesti 200 и член фракции Рийгикогу Хендрик Террас также решил баллотироваться на пост председателя партии.

„Я поговорил со своей командой, однопартийцами и семьей, и решил, что буду баллотироваться на пост председателя Eesti 200. Мы с командой пришли к выводу, что партия нуждается в определенном направлении, новом дыхании и свежем лице. В противном случае мы не продвинемся вперед. Мы должны делать все более структурировано. Нам нужно больше работать и учиться работать вместе. И перед местными выборами нам важно построить собственную организацию за пределами Таллинна и Тарту, чтобы был представительный список и чтобы все наши отделения были вовлечены в деятельность партии“, - сказал Террас.

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