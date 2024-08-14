Пропавшая в Валга 14-летняя Кира нашлась в Тарту

Сообщалось, что Кира ушла из своего дома вчера, 13 августа, утром около 8 часов и не вернулась домой. Близкие и полиция пообщались с друзьями девочки, но никто из них не знал, где Кира. Были проверены также различные места пребывания как в Валга, так и в Тарту, в этих местах девочка не была найдена.