14.08.2024, 14:29
Пропавшая в Валга 14-летняя Кира нашлась в Тарту(1)
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Сообщалось, что Кира ушла из своего дома вчера, 13 августа, утром около 8 часов и не вернулась домой. Близкие и полиция пообщались с друзьями девочки, но никто из них не знал, где Кира. Были проверены также различные места пребывания как в Валга, так и в Тарту, в этих местах девочка не была найдена.
Позднее полиция сообщила, что близкие нашли девочку в Тарту. С ней все в порядке.
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