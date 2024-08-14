ЧП и криминал
14.08.2024, 14:29

Пропавшая в Валга 14-летняя Кира нашлась в Тарту

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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летней Киры, которая ушла из своего дома в городе Валга и не вернулась туда.

Сообщалось, что Кира ушла из своего дома вчера, 13 августа, утром около 8 часов и не вернулась домой. Близкие и полиция пообщались с друзьями девочки, но никто из них не знал, где Кира. Были проверены также различные места пребывания как в Валга, так и в Тарту, в этих местах девочка не была найдена.

Позднее полиция сообщила, что близкие нашли девочку в Тарту. С ней все в порядке.

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