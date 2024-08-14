Пациенты, доставленные по скорой, часами ждали, пока их примут в ЕМО. Департамент здоровья и PERH: ситуация не была критической
Хотя вчера с 14 часов работа скорой помощи в Таллинне была существенно нарушена из-за того, что Северо-Эстонская региональная больница (PERH) была не в состоянии быстро принимать пациентов, доставляемых машинами скорой помощи, ни PERH, ни Департамент здоровья не считают ситуацию критической, пишет Delfi.
„У больницы есть план действий на случай критических ситуаций, вчера оснований запускать его не было. Это был рабочий день с интенсивной нагрузкой“, - сказал руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак, добавив, что хотя после обеда время ожидания доставленного на скорой помощи пациента значительно растянулось, за несколько часов время ожидания сократилось, и вечером восстановился нормальный режим работы.