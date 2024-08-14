Пациенты, доставленные по скорой, часами ждали, пока их примут в ЕМО. Департамент здоровья и PERH: ситуация не была критической

„У больницы есть план действий на случай критических ситуаций, вчера оснований запускать его не было. Это был рабочий день с интенсивной нагрузкой“, - сказал руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак, добавив, что хотя после обеда время ожидания доставленного на скорой помощи пациента значительно растянулось, за несколько часов время ожидания сократилось, и вечером восстановился нормальный режим работы.

Как сказал Новак, даже если бы во время длительного ожидания в больницу стали в массовом порядке доставлять пациентов, ситуацию удалось бы решить. „На случай возникновения таких ситуаций существует план действий, но вчера не было причин его запускать. Для того чтобы разрешить возникшую вчера ситуацию, достаточно было триажа, в ходе которого оценивается состояние пациентов и их распределяют на группы в зависимости от того, в какой очередности они нуждаются в медицинской помощи“, - уточнил он.