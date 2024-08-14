Новости Эстонии
14.08.2024, 16:30

Пациенты, доставленные по скорой, часами ждали, пока их примут в ЕМО. Департамент здоровья и PERH: ситуация не была критической

 
Главврач Таллиннской скорой помощи: ситуация сложилась тревожная
Северо-Эстонская региональная больница, отделение экстренной медицинской помощи.
Северо-Эстонская региональная больница, отделение экстренной медицинской помощи.
ФОТО: Tiit Blaat

Хотя вчера с 14 часов работа скорой помощи в Таллинне была существенно нарушена из-за того, что Северо-Эстонская региональная больница (PERH) была не в состоянии быстро принимать пациентов, доставляемых машинами скорой помощи, ни PERH, ни Департамент здоровья не считают ситуацию критической, пишет Delfi.

„У больницы есть план действий на случай критических ситуаций, вчера оснований запускать его не было. Это был рабочий день с интенсивной нагрузкой“, - сказал руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак, добавив, что хотя после обеда время ожидания доставленного на скорой помощи пациента значительно растянулось, за несколько часов время ожидания сократилось, и вечером восстановился нормальный режим работы.

Как сказал Новак, даже если бы во время длительного ожидания в больницу стали в массовом порядке доставлять пациентов, ситуацию удалось бы решить. „На случай возникновения таких ситуаций существует план действий, но вчера не было причин его запускать. Для того чтобы разрешить возникшую вчера ситуацию, достаточно было триажа, в ходе которого оценивается состояние пациентов и их распределяют на группы в зависимости от того, в какой очередности они нуждаются в медицинской помощи“, - уточнил он.

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