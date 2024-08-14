В Ласнамяэ стреляли в человека(2)
Во вторник в Ласнамяэ произошел инцидент с применением оружия.
13 августа в полицию сообщили, что в районе Ласнамяэ на улице Ласнамяэ до сих пор не установленный человек выстрелил из пневматического оружия в 54-летнего мужчину. Мужчину доставили в больницу.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются. Начато уголовное делопроизводство по статье о ненадлежащем физическом обращении.
В тот же день поступило еще одно сообщение о стрельбе в Харьюмаа. В деревне Рообука волости Саку до сих пор не установленный человек выстрелил из пневматического оружия в кошку, в результате чего животное скончалось.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются. Начато уголовное делопроизводство по статье о жестоком обращении с животным.
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