Взрыв на заводе в Кохтла-Ярве: что там произошло?

Спасательный департамент отреагировал большими силами. Как выяснилось на месте, при загрузке в грузовой автомобиль побочного продукта производства сланцевого масла произошел взрыв, в результате которого загорелся автомобиль и помещение, в котором осуществлялась загрузка.

В результате взрыва пострадал водитель грузового автомобиля, которого отправили в больницу. В 21.26 пожар был взят под контроль и в 22.07 ликвидирован. В ходе работ по тушению было использовано 600 литров пожарной пены. Обстоятельства и причины взрыва выяснятся в ходе расследования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.