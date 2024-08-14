Пропавшего в Таллинне 8-летнего мальчика нашли в торговом центре

Сообщалось, что мальчик не говорит и плохо понимает, что происходит вокруг, но смело может уехать на каком-нибудь общественном транспорте за пределы Мустамяэ.

Полиция вместе с близкими мальчика искали его как в Мустамяэ, так и за его пределами. К поискам была привлечена полицейская собака, также о пропавшем мальчике были оповещены все водители таллиннских автобусов.

Вскоре полиция сообщила, что Франка нашли в торговом центре Mustika. С ним все в порядке, и его доставят обратно в приют.

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