14.08.2024, 11:30
Пропавшего в Таллинне 8-летнего мальчика нашли в торговом центре
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Сегодня утром в полицию сообщили, что из расположенного в Мустамяэ детского приюта сбежал 8-летний Франк.
Сообщалось, что мальчик не говорит и плохо понимает, что происходит вокруг, но смело может уехать на каком-нибудь общественном транспорте за пределы Мустамяэ.
Полиция вместе с близкими мальчика искали его как в Мустамяэ, так и за его пределами. К поискам была привлечена полицейская собака, также о пропавшем мальчике были оповещены все водители таллиннских автобусов.
Вскоре полиция сообщила, что Франка нашли в торговом центре Mustika. С ним все в порядке, и его доставят обратно в приют.
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