Затратные происшествия на парковках: водитель с загипсованной ногой устроил цепную аварию

Чаще всего ущерб оказывается небольшим, но все равно достаточным, чтобы повредить автомобиль. „Зачастую дверью автомобиля случайно ударяют другую машину или при маневрировании на парковке задевают другие автомобили, но бывают и более серьезные случаи“, - сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Лепвальтс привела пример, когда водитель с загипсованной ногой перепутал педали и вместо того, чтобы затормозить наехал на припаркованный у торгового центра автомобиль и, в свою очередь, толкнул его на другую припаркованную машину. Общий размер ущерба составил более 15 000 евро.

Следует помнить, что в парковочных домах есть ограничения по высоте, и слишком высокий автомобиль просто не сможет туда въехать. „Например, вспоминается случай, когда, въезжая в парковочный дом, автобус повредил находившиеся на потолке здания системы видеонаблюдения. Также люди иногда забывают о закрепленных на крыше автомобиля предметах. Например, был случай, когда водитель забыл о закрепленных на крыше велосипедах, которые не поместились во вход в парковочный дом и получили повреждения“, - рассказала Лепвальтс.

Основные операторы парковок в Таллинне – Ühisteenused и Europark. По словам руководителя отдела развития и услуг поддержки Ühisteenused Ааре Сеппа, видеокамеры на парковках помогают расследовать инциденты и иногда даже выявлять случаи мошенничества. „Вспоминается случай, когда человек наехал на столб, но страховой компании заявил, что его автомобиль был поврежден на парковке другой машиной. Видео, впрочем, раскрыло правду. Также бывают случаи, когда автомобили уезжают с места происшествия, но номера этих машин можно определить с помощью камер“, - рассказал Сепп.