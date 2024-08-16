Затратные происшествия на парковках: водитель с загипсованной ногой устроил цепную аварию
Безопасные на первый взгляд парковки часто оказываются не такими уж и безопасными. По данным страховой компании ERGO, 40% всех повреждений автомобилей происходит именно на парковках, а средний размер ущерба при этом составляет 1200 евро. Самая же дорогая авария такого рода за последний год обошлась в целых 15 000 евро.
Чаще всего ущерб оказывается небольшим, но все равно достаточным, чтобы повредить автомобиль. „Зачастую дверью автомобиля случайно ударяют другую машину или при маневрировании на парковке задевают другие автомобили, но бывают и более серьезные случаи“, - сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Лепвальтс привела пример, когда водитель с загипсованной ногой перепутал педали и вместо того, чтобы затормозить наехал на припаркованный у торгового центра автомобиль и, в свою очередь, толкнул его на другую припаркованную машину. Общий размер ущерба составил более 15 000 евро.
Следует помнить, что в парковочных домах есть ограничения по высоте, и слишком высокий автомобиль просто не сможет туда въехать. „Например, вспоминается случай, когда, въезжая в парковочный дом, автобус повредил находившиеся на потолке здания системы видеонаблюдения. Также люди иногда забывают о закрепленных на крыше автомобиля предметах. Например, был случай, когда водитель забыл о закрепленных на крыше велосипедах, которые не поместились во вход в парковочный дом и получили повреждения“, - рассказала Лепвальтс.
Основные операторы парковок в Таллинне – Ühisteenused и Europark. По словам руководителя отдела развития и услуг поддержки Ühisteenused Ааре Сеппа, видеокамеры на парковках помогают расследовать инциденты и иногда даже выявлять случаи мошенничества. „Вспоминается случай, когда человек наехал на столб, но страховой компании заявил, что его автомобиль был поврежден на парковке другой машиной. Видео, впрочем, раскрыло правду. Также бывают случаи, когда автомобили уезжают с места происшествия, но номера этих машин можно определить с помощью камер“, - рассказал Сепп.
По словам Лепвальтс, после происшествия на парковке важно дождаться возвращения водителя другого автомобиля: „Затем вы можете вместе заполнить заявление на сайте avarii.ee или позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Неважно, как сильно вы спешите, ни в коем случае нельзя оставлять свои контактные данные под дворниками на лобовом стекле и уезжать с места происшествия. Листок бумаги, оставленный под дворниками, может потеряться, и это будет расценено как покидание места происшествия. В таком случае страховая компания водителя получит право предъявить вам регрессный иск в размере выплаченного пострадавшему возмещения“.
Ущерб на парковке, включая вмятину на другой машине, причиненную дверью вашего автомобиля, покрывается дорожным страхованием. Если виновный автомобиль установить не удается, на помощь придет страхование каско. В таком случае владелец автомобиля обязан оплатить оговоренную в договоре сумму собственной ответственности.
По словам Сеппа, происшествия чаще происходят на больших неорганизованных парковках, что может объяснять высокие цифры ущерба. Представитель ERGO Лепвальтс добавила, что в летний период много парковочных происшествий происходит во время крупных мероприятий, когда найти место для машины сложно, и аварии случаются часто. Лепвальтс также отметила, что у торговых центров не всегда стоит искать ближайшие к входу и самые узкие места – лучше припарковаться чуть дальше. Таким образом, вы сможете предотвратить серьезные или мелкие повреждения вашего автомобиля. Важно помнить, что парковки ничем не отличаются от обычной проезжей части, и там действуют те же правила, что и в остальном дорожном движении. Бдительность и внимание нужно сохранять везде.
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