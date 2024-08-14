Новости Эстонии
14.08.2024, 14:46

Для продления вида на жительство PPA требует у украинцев предоставить военный билет. Центр по правам человека обратился в суд

 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: При отсутствии военного билета полиция не рассматривает ходатайства украинцев о получении вида на жительства. Центр по правам человека усматривает в этом существенное нарушение прав.
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: При отсутствии военного билета полиция не рассматривает ходатайства украинцев о получении вида на жительства. Центр по правам человека усматривает в этом существенное нарушение прав.
ФОТО: Mehaniq | Shutterstock

Права человека не могут ущемляться из соображений безопасности, уверены юристы Эстонского центра по правам человека, которые подали заявление в суд, чтобы защитить молодого украинца.

В начале августа издание Eesti Ekspress писало о новой практике Департамента полиции и погранохраны (PPA), согласно которой у граждан Украины, подающих ходатайства о предоставлении или продлении вида на жительство, требуют военный билет или справку об освобождении от срочной службы в армии.

Многие мужчины не имеют требуемого документа. Для того чтобы его получить, им придется ехать на родину, откуда они потом не смогут выехать. Eesti Ekspress описал случаи, когда PPA довольно жестко предъявлял свои требования. Если документы или копии не предоставляются в течение двух недель, ходатайства не рассматриваются.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии