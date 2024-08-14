Для продления вида на жительство PPA требует у украинцев предоставить военный билет. Центр по правам человека обратился в суд

В начале августа издание Eesti Ekspress писало о новой практике Департамента полиции и погранохраны (PPA), согласно которой у граждан Украины, подающих ходатайства о предоставлении или продлении вида на жительство, требуют военный билет или справку об освобождении от срочной службы в армии.

Многие мужчины не имеют требуемого документа. Для того чтобы его получить, им придется ехать на родину, откуда они потом не смогут выехать. Eesti Ekspress описал случаи, когда PPA довольно жестко предъявлял свои требования. Если документы или копии не предоставляются в течение двух недель, ходатайства не рассматриваются.