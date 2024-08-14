14.08.2024, 14:46
Для продления вида на жительство PPA требует у украинцев предоставить военный билет. Центр по правам человека обратился в суд
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Права человека не могут ущемляться из соображений безопасности, уверены юристы Эстонского центра по правам человека, которые подали заявление в суд, чтобы защитить молодого украинца.
В начале августа издание Eesti Ekspress писало о новой практике Департамента полиции и погранохраны (PPA), согласно которой у граждан Украины, подающих ходатайства о предоставлении или продлении вида на жительство, требуют военный билет или справку об освобождении от срочной службы в армии.
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