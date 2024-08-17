10 рекомендаций, которые уменьшат ваши шансы стать жертвой интернет-мошенников

Скажем, человек отнес деньги в почтовый автомат или поделился своими банковскими данными по телефону с неизвестным. Виноват в этом исключительно он сам, или же ответственность лежит на логистической компании или мобильном операторе, чьи системы позволяют киберпреступникам получить доступ к клиентам компании?

„К сожалению, на сегодняшний день нет возможности всегда проверять правильность номера. Если звонок выходит за пределы сети оператора, они могут проверить, их ли это номер. Проблема возникает, когда звонок поступает из-за границы, скажем, с номером Telia, но проходит через сеть Elisa. На сегодняшний день возможности проверки корректности такого номера нет, – отметил инженер по решениям кибербезопасности Telia Холгер Рюнкару на Фестивале мнений в рамках обсуждения „Кто отвечает за мою безопасность в информационном обществе“. – Это создает ситуацию, когда мошеннические звонки вполне могут совершать, скажем, с номера телефона пожилой женщины из Южной Эстонии.“

Впрочем, по словам Рюнкару, вскоре жизнь телефонных мошенников станет сложнее: „Операторы связи совместно работают, чтобы создать в Эстонии контрольные механизмы, позволяющие определить, действительно ли номер поступает из-за границы“. В Финляндии такая возможность существует, а в Эстонии она может появиться уже в этом году.

Создаваемая технология поможет сократить количество мошеннических звонков, но, тем не менее, участвовавшие в обсуждении специалисты считают, что людям необходимо принимать определенные меры и для собственной защиты. По их мнению, речь идет о коллективной ответственности, где, помимо компаний конкретные меры должны принимать и частные лица, поскольку технологическая защита не сработает, если человек не умеет понять, пришло сообщение от друга или от мошенника, желающего опустошить его кошелек.

Для своевременного предотвращения случаев мошенничества эксперты по кибербезопасности из Telia, Omniva, Пыхьяской префектуры полиции и Союза банков Эстонии дали следующие рекомендации: