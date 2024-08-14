Новости Эстонии
14.08.2024, 12:10

Только сейчас департамент предупреждает, что зимой в Эстонии продавали ядовитые манго

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Проба, взятая из манго, показала, что остатки пестицидов в плодах превышают допустимую норму в несколько раз
Проба, взятая из манго, показала, что остатки пестицидов в плодах превышают допустимую норму в несколько раз
ФОТО: Reuters | Scanpix

Компания э-резидента индийского происхождения беспрепятственно импортировала и продавала в Эстонии фрукты и овощи с остатками пестицидов. Владелец компании неуловим для эстонских властей. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия только сейчас планирует опубликовать публичное уведомление об опасных для здоровья фруктах.

В феврале этого года бельгийский пограничный контроль обнаружил остатки трёх видов пестицидов в партии манго, направлявшейся из Ганы в Европейский союз, точнее в Эстонию. Бельгийские власти сообщили об обнаружении через систему быстрого оповещения ЕС RASFF.

Проба, взятая из партии манго, показала, что остатки пестицидов хлорпирифоса, ометоата и диметоата в плодах превышают допустимую норму в несколько (от 1,5 до 6) раз. Такое количество считается опасным, и в Международном уведомлении RASFF указано, что опасность серьезна.

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