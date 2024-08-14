14.08.2024, 12:10
Только сейчас департамент предупреждает, что зимой в Эстонии продавали ядовитые манго(18)
ФОТО: | Scanpix
Компания э-резидента индийского происхождения беспрепятственно импортировала и продавала в Эстонии фрукты и овощи с остатками пестицидов. Владелец компании неуловим для эстонских властей. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия только сейчас планирует опубликовать публичное уведомление об опасных для здоровья фруктах.
В феврале этого года бельгийский пограничный контроль обнаружил остатки трёх видов пестицидов в партии манго, направлявшейся из Ганы в Европейский союз, точнее в Эстонию. Бельгийские власти сообщили об обнаружении через систему быстрого оповещения ЕС RASFF.
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