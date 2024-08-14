Только сейчас департамент предупреждает, что зимой в Эстонии продавали ядовитые манго

В феврале этого года бельгийский пограничный контроль обнаружил остатки трёх видов пестицидов в партии манго , направлявшейся из Ганы в Европейский союз, точнее в Эстонию. Бельгийские власти сообщили об обнаружении через систему быстрого оповещения ЕС RASFF.

Проба, взятая из партии манго, показала, что остатки пестицидов хлорпирифоса, ометоата и диметоата в плодах превышают допустимую норму в несколько (от 1,5 до 6) раз. Такое количество считается опасным, и в Международном уведомлении RASFF указано, что опасность серьезна.