Дома попечения продолжают дорожать
Многие дома попечения в этом году подняли или планируют поднять плату за место в связи с ростом цен на продукты и услуги и растущим давлением по повышению зарплат работникам, поскольку в результате реформы системы ухода местные самоуправления покрывают часть стоимости места в домах попечения, увеличился дефицит таких мест, пишет ERR.
С 1 апреля плата за место в доме попечения Käru Südamekodu выросла на 10%, и в среднем составляет 1250 евро в месяц, а при необходимости дополнительных услуг плата еще выше.
„В последнее время расходы сильно выросли, как и зарплата персонала“, - сказала директор Käru Südamekodu Хейли Бурмейстер. По ее словам, подорожание места в доме попечения не подталкивает людей от него отказываться. Напротив, повысился спрос на более дорогие услуги.
„Реформа системы ухода помогла людям. Мы видим, как возросла потребность в местах в домах попечения, наши списки ожидания стали очень длинными“, - сказала Бурмейстер.
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