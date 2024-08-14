Дома попечения продолжают дорожать

С 1 апреля плата за место в доме попечения Käru Südamekodu выросла на 10%, и в среднем составляет 1250 евро в месяц, а при необходимости дополнительных услуг плата еще выше.

„В последнее время расходы сильно выросли, как и зарплата персонала“, - сказала директор Käru Südamekodu Хейли Бурмейстер. По ее словам, подорожание места в доме попечения не подталкивает людей от него отказываться. Напротив, повысился спрос на более дорогие услуги.

„Реформа системы ухода помогла людям. Мы видим, как возросла потребность в местах в домах попечения, наши списки ожидания стали очень длинными“, - сказала Бурмейстер.

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