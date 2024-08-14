Стоимость водопроводной воды в Эстонии сильно различается

Бытовые потребители из Тарту, являющиеся клиентами компании Tartu Veevärk, платят за кубометр воды 2,083 евро. В столице, городе Сауэ, а также частично волостях Саку и Сауэ кубический метр воды обходится клиентам предприятия Tallinna Vesi в 1,84 евро (все цены указаны без учета НСО), а в Маарду клиентам Tallinna Vesi приходится платить более чем в два раза больше, или 3,87 евро.

В волости Хальяла услуги водоснабжения оказывает компания Haljala Soojus, которая берет со своих клиентов 4,64 евро за кубометров питьевой воды, плюс 7,3 евро абонентской платы. У Valga Vesi кубометр воды стоит 3,42 евро, у Võru Vesi - 3,61 евро, у Pärnu Vesi - 3,1 евро. В Нарве потребители платят за кубометр воды 2,15 евро, в Тапа - 2,57 евро, Вильянди - 2,92 евро, в Тюри - 3,631 евро, в Курессааре - 4,11 евро

В Департаменте конкуренции сообщили, что цена на услуги водоснабжения основана на затратах и инвестициях отдельного поставщика услуг: зависит от того, насколько глубоко в земле находится вода, какие требования предъявляются к очистке сточных вод и т.д; также на тарифы влияет плотность населения того или иного региона: чем выше плотность населения - тем ниже цена, поскольку затраты на обслуживание инфраструктуры делятся между всеми потребителями.

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