Рейтинги Norstat: популярность Isamaa снизилась, соцдемы удерживают второе место

Популярность лидирующей в рейтингах партий Isamaa за последний месяц снизилась на два процентных пункта в опросах социологической службы Norstat, в то время как Социал-демократическая партия сохраняет второе место с рекордным для соцдемов уровнем поддержки за период с 2019 года.

По последним данным, 29% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 17,8% - Социал-демократическую партию и 16,9% - Партию реформ.

За неделю поддержка Isamaa снизилась на 0,9 процентного пункта, рейтинг реформистов вырос на 0,3, а соцдемов - на 0,4 процентного пункта. Популярность социал-демократов, которые на позапрошлой неделе опередили реформистов и вышли на второе место в рейтинге популярности политических сил, достигла рекордного уровня с начала 2019 года.

Поддержка Партии реформ находится на самом низком уровне за тот же период, колеблясь последние пять недель в пределах 16-17%.

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