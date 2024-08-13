Тысячи жителей Эстонии подверглись атаке телефонных мошенников, прикрывшихся брендом Omniva

Более 3500 обращений всего за сутки поступило сотрудникам Omniva от бдительных людей, получивших вчера подозрительные SMS.

„Это работает просто: людям массово рассылают SMS со ссылкой. Человек ее открывает, у него запрашивают его данные и просят сделать небольшой денежный перевод, потому что не удалось доставить посылку или по какой-то другой причине. Там небольшая сумма, несколько центов или пара евро. Человек думает, что это немного, платит, а на самом деле передает данные кредитной карты, и потом оттуда исчезают деньги“, – сказал глава бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Эта SMS-атака мошенников от имени Omniva – уже шестая за этот год и, судя по числу жалоб, самая масштабная. И самая изощренная: теперь сообщения приходят не с неизвестного номера, как раньше, а от имени Omniva, и попадают в ту же SMS-папку в телефоне, куда до этого приходили настоящие уведомления почтового оператора. В Omniva советуют читать сообщения очень внимательно.

„Обязательно нужно посмотреть, что это за ссылка. Если адрес не Omniva.ее, то, скорее всего, это сообщение от мошенников. И важно содержание: если просят совершить платеж, то Omniva почти никогда не делает этого. Есть очень небольшой набор таких услуг, таможенные платежи, но обычно это процент от стоимости посылки“, – сказал глава отдела инноваций и технологий Omniva Мартти Кульдьма.

Мобильные операторы говорят, что у них почти нет возможности блокировать массовую рассылку от мошенников, прикрывающихся именами известных компаний.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .