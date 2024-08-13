Тысячи жителей Эстонии подверглись атаке телефонных мошенников, прикрывшихся брендом Omniva
Под видом сообщений от компании Omniva тысячи человек получили инструкции, следуя которым можно лишиться всех своих денег. И почтовый оператор, и полиция признают, что отличить фальшивые SMS от настоящих становится все труднее, пишет rus.ERR.
Более 3500 обращений всего за сутки поступило сотрудникам Omniva от бдительных людей, получивших вчера подозрительные SMS.
„Это работает просто: людям массово рассылают SMS со ссылкой. Человек ее открывает, у него запрашивают его данные и просят сделать небольшой денежный перевод, потому что не удалось доставить посылку или по какой-то другой причине. Там небольшая сумма, несколько центов или пара евро. Человек думает, что это немного, платит, а на самом деле передает данные кредитной карты, и потом оттуда исчезают деньги“, – сказал глава бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Эта SMS-атака мошенников от имени Omniva – уже шестая за этот год и, судя по числу жалоб, самая масштабная. И самая изощренная: теперь сообщения приходят не с неизвестного номера, как раньше, а от имени Omniva, и попадают в ту же SMS-папку в телефоне, куда до этого приходили настоящие уведомления почтового оператора. В Omniva советуют читать сообщения очень внимательно.
„Обязательно нужно посмотреть, что это за ссылка. Если адрес не Omniva.ее, то, скорее всего, это сообщение от мошенников. И важно содержание: если просят совершить платеж, то Omniva почти никогда не делает этого. Есть очень небольшой набор таких услуг, таможенные платежи, но обычно это процент от стоимости посылки“, – сказал глава отдела инноваций и технологий Omniva Мартти Кульдьма.
Мобильные операторы говорят, что у них почти нет возможности блокировать массовую рассылку от мошенников, прикрывающихся именами известных компаний.
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