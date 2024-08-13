ФОТО и ВИДЕО | Зрелище, которое стоит увидеть: в Таллиннском порту стоят два огромных круизных лайнера

Первое из них - Crystal Symphony, прибывшее в Таллинн вчера ночью из Хельсинки. Сегодня в 19:00 корабль отправится к Готланду. На его борту находятся 572 пассажира. Длина Crystal Symphony - 238 метров.

В этом сезоне судно под флагом Багамских островов больше не вернется в Эстонию. Осень Crystal Symphony проведет в Средиземноморье, а Рождество и Новый год - в портах Южной Африки и Мадагаскара. В начале следующего года лайнер будет находиться в Юго-Восточной Азии, а весной вернется в Средиземноморье через Индию, Сейшельские острова и Гану.

253-метровое круизное судно AIDAmar прибыло в Таллинн из Риги сегодня вечером и отправится в Хельсинки в 3.30 утра в среду. Лайнер находится в десятидневном круизе, который начинается и заканчивается в Ростоке. Судно под итальянским флагом вернется в Таллинн 27 сентября. До этого времени AIDAmar будет курсировать по Скандинавии, периодически заходя в порты Ростока и Гданьска.

Во второй половине ноября AIDAmar отправится на Канарские острова, а Рождество и конец года проведет в Карибском бассейне. 23 мая следующего года судно вернется в Таллинн. На борту судна находятся 2572 человека.

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