ВИДЕО и ФОТО | Фура перевернулась на бок на встречной полосе в волости Муху

Во вторник утром на 71-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в волости Муху произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, управлявший фурой 45-летний мужчина потерял контроль над управлением транспортным средством, из-за чего фура упала на бок на полосу встречного движения.

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Специалисты скорой помощи отвезли водителя в больницу для медицинского обследования. Он был трезв и имел водительское удостоверение.

Полиция перенаправила движение через Пядасте.

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