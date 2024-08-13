ВИДЕО | Алексей Яшин о переходе на эстонский язык обучения: работа еще продолжается, но в целом Таллинн готов к началу учебного года

С нового учебного года детские сады, первые и четвертые классы должны перейти на эстонский язык обучения. По словам Яшина, в 20 школах до сих пор не хватает девяти классных руководителей, а в 46 детских садах - 33 педагогов, но в целом город готов к переходу на обучение на эстонском языке.

„По сути, первые и четвертые классы, а также детские сады к переходу готовы. Последние вакансии еще открыты, но кампания по набору учителей продолжается, и, по словам руководителей школ, уже есть кандидаты, которые соответствуют требованиям. За последние две с половиной недели осталось провести собеседования и выбрать работников“, - сказал он.