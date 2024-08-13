13.08.2024, 17:17
ВИДЕО | Алексей Яшин о переходе на эстонский язык обучения: работа еще продолжается, но в целом Таллинн готов к началу учебного года(47)
Уволенные учителя начали обращаться в Трудовую инспекцию.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин сегодня рассказал, готов ли город к переходу на эстонский язык обучения. По словам Яшина, у школ еще есть время для того, чтобы набрать учителей, но наибольшее беспокойство вызывает ситуация в детских садах.
С нового учебного года детские сады, первые и четвертые классы должны перейти на эстонский язык обучения. По словам Яшина, в 20 школах до сих пор не хватает девяти классных руководителей, а в 46 детских садах - 33 педагогов, но в целом город готов к переходу на обучение на эстонском языке.
Уже заказано?