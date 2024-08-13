Новости Эстонии
13.08.2024, 17:17

ВИДЕО | Алексей Яшин о переходе на эстонский язык обучения: работа еще продолжается, но в целом Таллинн готов к началу учебного года

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Уволенные учителя начали обращаться в Трудовую инспекцию.
VIDEO thumbnail 8/13/2024
VIDEO thumbnail 8/13/2024

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин сегодня рассказал, готов ли город к переходу на эстонский язык обучения. По словам Яшина, у школ еще есть время для того, чтобы набрать учителей, но наибольшее беспокойство вызывает ситуация в детских садах.

С нового учебного года детские сады, первые и четвертые классы должны перейти на эстонский язык обучения. По словам Яшина, в 20 школах до сих пор не хватает девяти классных руководителей, а в 46 детских садах - 33 педагогов, но в целом город готов к переходу на обучение на эстонском языке.

„По сути, первые и четвертые классы, а также детские сады к переходу готовы. Последние вакансии еще открыты, но кампания по набору учителей продолжается, и, по словам руководителей школ, уже есть кандидаты, которые соответствуют требованиям. За последние две с половиной недели осталось провести собеседования и выбрать работников“, - сказал он.

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