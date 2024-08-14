Местная трикотажная фабрика сокращает всех работников и закрывается. „В тяжелые времена люди не покупают новую одежду“

Компания Qualitex AS сообщила Кассе по безработице, что сокращает всех 34 оставшихся сотрудников и закрывает предприятие. В ноябре прошлого года Delfi Ärileht писал о том, что расположенная в Синди компания AS Qulitex сокращает 36 работников и переносит свою деятельность в другие страны Европейского союза. Однако на сегодняшний день ситуация намного хуже: компания больше не может продолжать свою деятельность в Эстонии.