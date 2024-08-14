Экономика
14.08.2024, 07:01

Местная трикотажная фабрика сокращает всех работников и закрывается. „В тяжелые времена люди не покупают новую одежду“

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Qualitex AS сократит всех оставшихся 34 работников.
Qualitex AS сократит всех оставшихся 34 работников.
ФОТО: Delfi Meedia

Компания-производитель трикотажа Qualitex AS из Синди, Пярнумаа, сокращает всех оставшихся 34 сотрудников и закрывает производство.

Компания Qualitex AS сообщила Кассе по безработице, что сокращает всех 34 оставшихся сотрудников и закрывает предприятие. В ноябре прошлого года Delfi Ärileht писал о том, что расположенная в Синди компания AS Qulitex сокращает 36 работников и переносит свою деятельность в другие страны Европейского союза. Однако на сегодняшний день ситуация намного хуже: компания больше не может продолжать свою деятельность в Эстонии.

В пресс-релизе, отправленном представителями компании в то время, говорилось, что приоритетом предприятия является сохранение отношений с клиентами, а также расширение бизнеса, что, к сожалению, в нынешней экономической ситуации в Эстонии уже невозможно.

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