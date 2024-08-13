„И с этим человеком я состою в одной партии?!“ Пост Яны Тоом о коробке молока возмутил политиков

После этого Тоом, по ее словам, удалила пост. „Он вызвал в комментариях совершенно нездоровую реакцию“, - объяснила она Delfi.

В Facebook Тоом сопроводила фотографию коротким текстом на русском языке. „Патриотический маркетинг в Эстонии взял новую высоту. Молоко „Здравствуйте, резервисты!“ в маскировочной упаковке. Дайте два!“ - написала она.

Пост Яны Тоом начал распространяться в социальных сетях, и на него отреагировали, в частности, политики Танель Кийк (СДП) и Марек Юргенсон (Центристская партия).

„Рано или поздно Центристской партии придется выбирать: отказаться от Яны Тоом или от последних проэстонских избирателей“, - написал Кийк на платформе X.

Марек Юргенсон поделился постом Тоом на своей личной странице в Facebook и выразил свое удивление несколькими восклицательными знаками. „И с этим человеком я состою в одной партии?!!!!!“ - написал он, добавив эмодзи с шокированным лицом.

К утру вторника Тоом удалила пост. „Я увидела, что комментарии выходят из-под контроля“, - сказала она Delfi, добавив, что не ожидала, что из-за этого поста возникнет конфликт такого масштаба. „Честно говоря, смотреть на все это было ужасно“, - призналась Тоом.

Центристка подтвердила, что не собиралась ни над чем насмехаться. „Никакой иронии не было! Дизайн упаковки стал для меня сюрпризом, это было как-то неожиданно“, - пояснила она, неоднократно подчеркнув, что не хочет обсуждать эту тему.

„То, что фотография пакета молока вызывает такую реакцию, - это ненормально, - сказала Тоом. - Поляризация общества уже вышла за рамки разумного. Я удалила пост и сожалею, что выложила его, у меня не было никаких скрытых мотивов, но реакция была просто ужасной“.