"Потребность в водителях автобусов только растет“. В министерство отправлено прошение смягчить языковые требования

По словам представителей Союза автомобильных предприятий Эстонии, ко всем компаниям, работающим в одной сфере деятельности, следует относиться одинаково. „Мы не можем принять ситуацию, когда применяются разные языковые требования. Единые языковые требования помогают обеспечить равные конкурентные условия и качество обслуживания“, — написал глава Союза Керстен Каттай .

На данный момент языковые навыки работников транспортного сектора сильно различаются. Например, от контролеров билетов требуют уровень A2, от водителей автобусов - уровень B1, от управляющих морскими и воздушными судами, а также лиц, регулирующих движение, - С1. Водители такси также должны знать язык на уровень B1, однако знание эстонского языка при выдаче права на управление такси не проверяется. „Языковой департамент может проверить знание эстонского языка только при поступлении жалобы“, — пояснил ERR руководитель Языкового департамента Ильмар Томуск.