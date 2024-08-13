Экономика
13.08.2024, 20:39

"Потребность в водителях автобусов только растет“. В министерство отправлено прошение смягчить языковые требования

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Две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет. В ближайшие десять лет нужно будет найти им замену.
Две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет. В ближайшие десять лет нужно будет найти им замену.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Союз автомобильных предприятий Эстонии направил Министерству образования предложение смягчить для водителей автобусов требования к знанию эстонского языка до уровня A2. По оценкам же министерства, единый языковой уровень для всего сектора установить довольно сложно.

По словам представителей Союза автомобильных предприятий Эстонии, ко всем компаниям, работающим в одной сфере деятельности, следует относиться одинаково. „Мы не можем принять ситуацию, когда применяются разные языковые требования. Единые языковые требования помогают обеспечить равные конкурентные условия и качество обслуживания“, — написал глава Союза Керстен Каттай.

На данный момент языковые навыки работников транспортного сектора сильно различаются. Например, от контролеров билетов требуют уровень A2, от водителей автобусов - уровень B1, от управляющих морскими и воздушными судами, а также лиц, регулирующих движение, - С1. Водители такси также должны знать язык на уровень B1, однако знание эстонского языка при выдаче права на управление такси не проверяется. „Языковой департамент может проверить знание эстонского языка только при поступлении жалобы“, — пояснил ERR руководитель Языкового департамента Ильмар Томуск.

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