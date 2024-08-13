13.08.2024, 20:39
"Потребность в водителях автобусов только растет“. В министерство отправлено прошение смягчить языковые требования(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Союз автомобильных предприятий Эстонии направил Министерству образования предложение смягчить для водителей автобусов требования к знанию эстонского языка до уровня A2. По оценкам же министерства, единый языковой уровень для всего сектора установить довольно сложно.
По словам представителей Союза автомобильных предприятий Эстонии, ко всем компаниям, работающим в одной сфере деятельности, следует относиться одинаково. „Мы не можем принять ситуацию, когда применяются разные языковые требования. Единые языковые требования помогают обеспечить равные конкурентные условия и качество обслуживания“, — написал глава Союза Керстен Каттай.
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