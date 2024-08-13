ЧП и криминал
13.08.2024, 12:48

ФОТО | Мужчина, хранивший взрывчатку в жилом доме в Кяравете, приговорен к почти шести годам тюремного заключения

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Лембит Педак сегодня в суде
Лембит Педак сегодня в суде
ФОТО: Delfi Meedia

66-летний Лембит Педак предстал сегодня перед судом после того, как в его доме в Кяравете было найдено несколько килограммов особо опасных взрывчатых веществ. Он согласился на соглашение о признании вины и получил срок почти в шесть лет.

19 февраля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Янеда мужчина пытался поджечь какой-то порошок, и тот взорвался. Помимо полиции на место прибыли спасатели, скорая помощь и саперы. Мужчину доставили в больницу.

Полученная после взрыва информация позволила предположить, что в квартире устроившего взрыв Педака в деревне Кяравете могут находится взрывчатые вещества, поэтому Вируская окружная прокуратура обратилась в суд за разрешением на проведение обыска по месту жительства этого человека.

Во время обыска сотрудники полиции и спасатели обнаружили в квартире мужчины и в сарае неподалеку взрывчатые вещества, поэтому было принято решение эвакуировать из опасной зоны всех жителей.

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