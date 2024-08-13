13.08.2024, 12:48
ФОТО | Мужчина, хранивший взрывчатку в жилом доме в Кяравете, приговорен к почти шести годам тюремного заключения(2)
ФОТО: Delfi Meedia
66-летний Лембит Педак предстал сегодня перед судом после того, как в его доме в Кяравете было найдено несколько килограммов особо опасных взрывчатых веществ. Он согласился на соглашение о признании вины и получил срок почти в шесть лет.
19 февраля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Янеда мужчина пытался поджечь какой-то порошок, и тот взорвался. Помимо полиции на место прибыли спасатели, скорая помощь и саперы. Мужчину доставили в больницу.
Полученная после взрыва информация позволила предположить, что в квартире устроившего взрыв Педака в деревне Кяравете могут находится взрывчатые вещества, поэтому Вируская окружная прокуратура обратилась в суд за разрешением на проведение обыска по месту жительства этого человека.
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