Дело Porto Franco: Госсуд принял в производство все поданные кассации

Напомним, 18 марта Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco. Суд назначил Центристской партии штраф в размере миллиона евро. Тедера приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а Михаила Корба - к одному году и двум месяцам заключения. Этот приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер и Корб не совершат нового умышленного преступления.