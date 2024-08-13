Дело Porto Franco: Госсуд принял в производство все поданные кассации(2)
Государственный суд во вторник, 13 августа, принял в производство все кассационные жалобы, поданные фигурантами уголовного дела, связанного с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, сообщает Rus.ERR.
Кассационные жалобы на обвинительный приговор Таллиннского окружного суда от 18 марта в апреле подали защитники Центристской партии, предпринимателя Хиллара Тедера и бывшего генерального секретаря центристов Михаила Корба.
13 августа они были приняты в производство.
На момент написания новости высший судебный орган не назначил дату рассмотрения кассаций.
Напомним, 18 марта Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco. Суд назначил Центристской партии штраф в размере миллиона евро. Тедера приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а Михаила Корба - к одному году и двум месяцам заключения. Этот приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер и Корб не совершат нового умышленного преступления.
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