Первые турбины крупнейшей в Эстонии ветряной электростанции начали вырабатывать электричество

На сегодняшний день 28 из 38 ветряных турбин в парке уже установлены и постепенно начинают вырабатывать электроэнергию. По словам представителей Enefit Green, установка остальных ветряных турбин идет в соответствии с планом.

По словам руководителя группы по строительству ветряных электростанций Enefit Green Янека Лиллемяги, цель состоит в том, чтобы как можно скорее начать производство электроэнергии на новых ветряных электростанциях: „Мы начали установку ветряных турбин 15 апреля и запустили выработку 12 августа, что стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Мы продолжим установку оставшихся ветряных турбин и подключим их к сети“, - сказал Лиллемяги.

Планируется, что общая мощность ветропарка составит 255 мегаватт, что сделает его самым мощным в Эстонии.

Строительство ветропарка в Сопи-Тоотси началось в начале 2023 года. В феврале этого года был завершен фундамент, а в апреле началась установка ветряных турбин. Окончательное завершение строительства ветропарка запланировано на первую половину 2025 года.

Всего в ветропарке Сопи-Тоотси будет установлено 38 ветряных турбин Nordex. Номинальная мощность одного ветряка составляет 6,7 мегаватт, диаметр лопастей - 163 метра. Генератор и редуктор ветротурбины расположены в гондоле на высоте 159 метров. Самая высокая точка ветряной турбины - верхушка лопасти - находится на высоте 241,5 метра над землей.

Рядом с ветроэлектростанцией будет построена солнечная электростанция мощностью 74 мегаватта, строительство которой началось летом 2023 года. „Строительство опорных рам для панелей находится на завершающей стадии, и в настоящее время идет установка около 112 000 панелей. Мы планируем начать выработку электроэнергии на солнечной электростанции осенью. Строительство солнечной электростанции должно быть завершено к концу следующего года“, - рассказал Райнер Таммус, руководитель отдела разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии компании Enefit Green.