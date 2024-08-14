Банк: пять самых важных приложений для начинающего предпринимателя

CRM, или управление взаимоотношениями с клиентами, важно для организации связи между клиентами и бухгалтерией. Кроме того, программное обеспечение для управления клиентами дает представление о процессах продаж, что делает его незаменимым помощником для отдела продаж.

Частью процесса планирования должно быть составление бюджета. Чтобы бюджетирование было удобным и быстрым, а также чтобы избежать хаоса при составлении табличных бюджетов, можно воспользоваться специализированной программой. Стоит выбрать современное, безопасное и надежное решение, которое можно интегрировать с используемым программным обеспечением для управления бизнесом и использовать из любой точки мира и на любом устройстве. Такие программы широко распространены, а наиболее известны из них, например, Veera и PlanPro.

Чтобы еще больше упростить выставление счетов, бухгалтерскую программу можно интегрировать с программным обеспечением для оцифровки чеков и электронного выставления счетов, таким как CostPocket, Envoice, Telema или Finbite.

Большинство бухгалтерских программ на рынке включают все необходимые функции: финансовый учет, счета на продажу и покупку, электронные счета, банк и кассу, склад, основные средства, затраты, проекты, учет валют. Кроме того, существует множество других возможностей, необходимость использования которых зависит от размера и сферы деятельности предприятия. Наиболее распространенные программы включают Merit Tarkvara, Directo, SimplBooks, SmartAccounts, Standard Books и другие.

Хотя профессиональный бухгалтер может быть очень полезен, учредитель предприятия также должен освоить основы бухгалтерского учета: знать, как составлять счета, когда и какие декларации и отчеты необходимо подавать, какие налоги и когда нужно платить, как нанимать сотрудников и рассчитывать их заработную плату. Еще совсем недавно для расчета основных экономических показателей, таких как оборот и прибыль, многие использовали таблицы Excel, а расчеты между предприятиями включали множество различных документов. Сегодня учет стал существенно проще, поскольку правильно настроенное программное обеспечение выполняет множество задач автоматически.

CRM помогает добиться успеха в продажах, объединяя все связанные с ними задачи в одном месте и позволяя получать точный обзор процесса продаж в любой момент времени. Автоматизация лидов гарантирует, что никакие последующие действия не останутся незамеченными. Обзор результатов CRM помогает совершенствовать стратегию в режиме реального времени, чтобы с уверенностью принимать трудные решения и определять, что работает, а что нет.

CRM-программа позволяет обеспечить более качественное обслуживание клиентов. С помощью приложения можно отслеживать информацию о клиентах, управлять взаимодействием с ними и быть в курсе процесса продаж. Программное обеспечение CRM Pipedrive, разработанное в Эстонии и признанное во всем мире, можно интегрировать с другими приложениями, которые используют многие компании: например, Google Drive, Slack или Xero. Это сокращает количество ручных задач и позволяет достигать результатов эффективнее. Популярное программное обеспечение CRM также предлагает, например, LiveAgent.

4. Управление паролями

Использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации обеспечивает безопасность и помогает предотвратить мошенничество. Основная отличительная черта любого надежного пароля – его сложность. Однако запоминание множества разных и сложных паролей – задача не из легких, а записывание их на бумаге представляет собой большой риск для безопасности. Приложения для управления паролями, такие как 1Password, KeePass, LastPass или Dashlane, надежно и удобно хранят пароли пользователей. В этом случае необходимо помнить всего один пароль, который обеспечивает доступ к приложению для управления паролями. Кроме хранения паролей, менеджеры паролей обладают множеством полезных функций, которые повышают как цифровую безопасность, так и удобство использования.

5. Мессенджеры

Основа любого бизнеса – эффективная коммуникация. Помимо обмена информацией и упрощения сотрудничества, коммуникация играет важную роль в повышении благополучия сотрудников. В эпоху удаленной работы возможности напрямую общаться с коллегами возникают все реже, и для коммуникации приходится использовать цифровые каналы.

В коллективах, где практикуется удаленная работа и работа из дома, значительная часть общения происходит в письменных каналах, таких как электронная почта или мессенджеры. Члены команды должны научиться четко и эффективно выражать в них свои мысли. Мессенджеры обеспечивают оперативное движение информации и дают руководителям возможность делиться одинаковой письменной информацией одновременно с большим количеством людей. Среди эстонских предпринимателей популярны такие мессенджеры, как Slack и Teams, которые позволяют в режиме реального времени общаться с коллегами или партнерами, обмениваться файлами и совместно работать.

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