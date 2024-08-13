Черным по белому: как получить деньги из второй ступени при выходе на пенсию?

Планируя выход на пенсию, прежде всего необходимо выяснить текущий пенсионный возраст. Например, в этом году он составляет 64 года и 9 месяцев для человека, родившегося в 1960 году. К 2026 году пенсионный возраст достигнет 65 лет, а с 2027 года он будет зависеть от средней продолжительности жизни. Размер второй ступени, то есть обязательной накопительной пенсии, зависит от собственных взносов человека и выплачивается по его выбору. Никто не обязан выбирать только один способ получения пенсии, поскольку существуют различные способы получения пенсии по второй ступени, которые можно комбинировать. Вы можете выбрать регулярные или единовременные выплаты, а при желании – и те, и другие,

Я хочу получить свои пенсионные деньги завтра – что мне нужно сделать?

На самом деле вам не обязательно быть пенсионером, чтобы воспользоваться деньгами второй ступени. Вы также можете снять накопленную сумму до наступления пенсионного возраста, но вам придется заплатить с нее подоходный налог в размере 20% в этом году или 22% в следующем. Кроме того, сняв деньги, вы не сможете сразу же начать копить их снова, так как взносы прекратятся, и вам придётся ждать 10 лет, прежде чем вы сможете возобновить накопление.

Это очень рискованный вариант – снять все деньги из II ступени до выхода на пенсию, поскольку часть из них не может быть снята раньше, означает, что вы должны быть уверены, что сможете обойтись на пенсии без этого дополнительного дохода, поскольку три пенсионных ступени Эстонии, включая II ступень, призваны дополнять друг друга, чтобы люди могли лучше справляться на пенсии, но анализ Eesti Pank показал, что многие люди, снимающие пенсионные деньги, используют их для текущих расходов, а не для инвестиций. Это означает, что в будущем выход на пенсию может стать еще более сложным, чем сегодня, тем более что, по данным исследования Swedbank о финансовом состоянии жителей Эстонии, 44% пенсионеров уже находятся в уязвимом финансовом состоянии.