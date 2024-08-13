Черным по белому: как получить деньги из второй ступени при выходе на пенсию?
С приближением выхода на пенсию стоит задуматься о том, как использовать деньги, накопленные в рамках второй ступени. Тем более что на выбор предлагается несколько вариантов с разными условиями и налоговыми обязательствами. Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк рассказывает о различных вариантах выплат по II ступени и о том, чего следует ожидать при выходе на пенсию.
Планируя выход на пенсию, прежде всего необходимо выяснить текущий пенсионный возраст. Например, в этом году он составляет 64 года и 9 месяцев для человека, родившегося в 1960 году. К 2026 году пенсионный возраст достигнет 65 лет, а с 2027 года он будет зависеть от средней продолжительности жизни. Размер второй ступени, то есть обязательной накопительной пенсии, зависит от собственных взносов человека и выплачивается по его выбору. Никто не обязан выбирать только один способ получения пенсии, поскольку существуют различные способы получения пенсии по второй ступени, которые можно комбинировать. Вы можете выбрать регулярные или единовременные выплаты, а при желании – и те, и другие,
Я хочу получить свои пенсионные деньги завтра – что мне нужно сделать?
На самом деле вам не обязательно быть пенсионером, чтобы воспользоваться деньгами второй ступени. Вы также можете снять накопленную сумму до наступления пенсионного возраста, но вам придется заплатить с нее подоходный налог в размере 20% в этом году или 22% в следующем. Кроме того, сняв деньги, вы не сможете сразу же начать копить их снова, так как взносы прекратятся, и вам придётся ждать 10 лет, прежде чем вы сможете возобновить накопление.
Это очень рискованный вариант – снять все деньги из II ступени до выхода на пенсию, поскольку часть из них не может быть снята раньше, означает, что вы должны быть уверены, что сможете обойтись на пенсии без этого дополнительного дохода, поскольку три пенсионных ступени Эстонии, включая II ступень, призваны дополнять друг друга, чтобы люди могли лучше справляться на пенсии, но анализ Eesti Pank показал, что многие люди, снимающие пенсионные деньги, используют их для текущих расходов, а не для инвестиций. Это означает, что в будущем выход на пенсию может стать еще более сложным, чем сегодня, тем более что, по данным исследования Swedbank о финансовом состоянии жителей Эстонии, 44% пенсионеров уже находятся в уязвимом финансовом состоянии.
Когда пенсионный возраст будет достигнут или до него останется менее 5 лет, деньги, накопленные во второй ступени, можно будет забрать сразу, но в этом случае придётся заплатить 10%-ный подоходный налог. Кроме того, с 2022 года появилась возможность снять часть денег со второй ступени, а остальные оставить в пенсионном фонде, чтобы они продолжали приносить доход. Условия и порядок снятия части денег аналогичны полному снятию, то есть Вам также придётся заплатить 10% подоходного налога с этой суммы, и в обоих случаях деньги будут зачислены на Ваш текущий счёт в месяце, следующем за месяцем, в котором было подано заявление.
Но и здесь, если вы продолжаете работать, стоит подумать, имеет ли смысл сразу начать использовать деньги второй ступени или подождать, пока пенсия не станет вашим единственным доходом, тем более что у пенсионеров взносы во вторую ступень прекращаются через несколько месяцев после первой выплаты.
Что делать, если я хочу получать пенсию каждый месяц?
Для тех, кто хочет получать стабильную ежемесячную пенсию, одним из вариантов является срочная пенсия от пенсионного фонда, или, проще говоря, накопительная пенсия, которая выплачивается регулярно – ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. После выплаты оставшиеся паи фонда остаются в фонде и продолжают зарабатывать деньги. Таким образом, деньги не просто лежат на банковском счете, а продолжают приносить доход и после выхода на пенсию.
Продолжительность такой срочной (фондовой) пенсии определяется средним количеством лет, которые осталось прожить человеку, – в зависимости от возраста это может быть 20, 15 или меньше лет. Чем больше срок, тем дольше выплачивается пенсия, но тем меньше ежемесячная сумма. Также можно выбрать более короткий или более длительный период, чем указанные годы, но при этом следует учитывать, что более короткий период будет облагаться подоходным налогом в размере 10%. Однако если вы выберете рекомендованный срок или более длительный период, выплаты не будут облагаться подоходным налогом.
В случае с фондовой пенсией следует учитывать, что когда т. н. пенсионные единицы заканчиваются, прекращаются и выплаты по второй ступени. Например, если срок погашения составляет 20 лет, то накопленные в фонде II ступени активы будут распределены на 20 лет и определено количество единиц, которые будут изыматься при каждой выплате. Поскольку в этом варианте пенсия остается в фонде II ступени, размер пая фонда может меняться в течение пенсионного периода. Если дела фонда пойдут хорошо и цена пая вырастет, пенсия увеличится, но она может и уменьшиться, если цена пая упадёт. Через 20 лет деньги во второй ступени будут израсходованы, и пенсия фонда закончится.
Важно знать, что вы можете прекратить выплату фондовой пенсии и затем согласиться на новую накопительную пенсию с новыми условиями, либо выбрать другую форму выплаты, например, единовременную выплату из второй ступени. Существует также возможность в промежутке получить единовременную выплату, что, конечно, означает, что размер регулярной выплаты будет пересчитан и станет меньше.
Пожизненная и срочная пенсия от страховой компании
Выбор пожизненной пенсии означает, что владелец паев фонда II ступени заключает договор страхования жизни со страховой компанией. После заключения пенсионного договора все или часть средств, накопленных в пенсионном фонде II ступени, передаются в Compensa Life Vienna Insurance Group SE, в соответствии с пожеланиями владельца. Страховая компания обязуется выплачивать ежемесячную пенсию в течение всей жизни человека, и эти выплаты снова не облагаются подоходным налогом. Это означает, что пенсия не уменьшится в любой момент времени, но и не увеличится, поскольку больше не будет зависеть от доходности паёв фонда второй ступени. Если вы выбираете пожизненную пенсию, следует помнить, что впоследствии вы не сможете отказаться от нее, то есть расторгнуть договор по собственному желанию.
Можно также заключить договор о срочной пенсии со страховой компанией. В соответствии с договором, деньги, накопленные во второй ступени человека, также будут переведены в страховую компанию, которая будет выплачивать пенсию до определённой даты. Ориентировочный срок погашения опять же основан на среднем „сроке дожития“, рассчитанном Департаментом статистики. Пенсионные деньги будут продолжать расти по фиксированной процентной ставке, которая в 2024 году составляет 1,1%. Такая срочная пенсия не облагается налогом, то если вы выберете более короткий период, чем рекомендованный, то с выплат будет удержан подоходный налог в размере 10%.
Как и в случае с другими выплатами, срочную пенсию можно использовать либо для того, чтобы израсходовать все активы, накопленные в рамках II ступени, либо заключить пенсионный договор на меньшую сумму и изъять оставшиеся активы II ступени другим способом, например, в виде фондовой пенсии или единовременной выплаты.
В целом, при планировании выплат по II ступени важно учитывать гибкость, безопасность и регулярность, которые ожидаются от пенсии. По возможности можно комбинировать различные варианты выплат, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Стоит помнить, что даже если до выхода на пенсию ещё далеко, разумно начинать готовиться к будущему. Например, с этого года вы можете подать заявление на увеличение своих взносов во вторую пенсионную ступень с нынешних 2% до 4% или до 6%, не теряя при этом 4%-ного взноса, который государство платит за счёт социального налога с вашей зарплаты.
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