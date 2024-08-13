13.08.2024, 11:22
В Эстонии впервые за полтора месяца немного снизился уровень безработицы(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последнюю неделю в Эстонии стало меньше безработных. До этого зарегистрированная безработица увеличивалась шесть недель подряд, пишет Rus.err.ee.
По состоянию на 11 августа на учете в Кассе по безработице стояли 49 828 человек - на 117 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 13,1% до 13,2%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7580.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%.
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