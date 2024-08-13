13.08.2024, 09:31
В Пярнумаа столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус, четыре человека попали в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром во вторник в волости Тори столкнулись пассажирский автобус и грузовой микроавтобус, четыре человека были доставлены в больницу.
Утром около 7 часов утра в волости Тори на 116-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус.
По данным полиции, четыре человека были доставлены на машине скорой помощи в больницу для проведения медицинского осмотра.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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