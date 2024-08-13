ЧП и криминал
13.08.2024, 09:31

В Пярнумаа столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус, четыре человека попали в больницу

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Утром во вторник в волости Тори столкнулись пассажирский автобус и грузовой микроавтобус, четыре человека были доставлены в больницу.

Утром около 7 часов утра в волости Тори на 116-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус.

По данным полиции, четыре человека были доставлены на машине скорой помощи в больницу для проведения медицинского осмотра.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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