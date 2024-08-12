Таллинн отправил Украине автомобили скорой помощи и медицинское оборудование

„Украина уже десятый год страдает от атак агрессора. Неделю за неделей мы читаем новости о гибели мирных жителей Украины в результате ракетных ударов. Медицинская помощь крайне необходима, чтобы помочь населению и показать, что мы поддерживаем Украину словом и делом“, – отметил вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

„В регионах, где идут военные действия, без полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи не обойтись, поскольку неожиданные нападения на гражданское население приводят к большому числу жертв, и единственный способ спасти людям жизнь – быстро доставить их с места происшествия в больницу. С учетом сегодняшней гуманитарной помощи с момента начала этой войны мы поддержали Украину в общей сложности 11 полностью укомплектованными автомобилями скорой помощи – с учетом размеров Украины это, конечно, небольшой вклад, однако эти машины действительно приносят пользу с первого же дня использования“, – подчеркнул главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Украине переданы четыре автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 319 и один автомобиль Volkswagen Crafter. Одна машина скорой помощи будет передана некоммерческому объединению „Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф“, одна машина – Харьковской областной военной администрации, одна машина – Днепропетровской областной военной администрации и еще две машины – Житомирской областной военной администрации.

Передаваемые машины активно использовались Таллиннской скорой помощью до 2023 года. Передача этих автомобилей не помешает Таллиннской скорой помощи выполнять свои задачи, так как еще в прошлом году на замену старым автомобилям были приобретены новые.