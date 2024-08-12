ФОТО | Грузовик вылетел в кювет на виадуке Юри, движение частично перекрыто

По словам представителя Ида-харьюского патрульного отделения полиции Ильи Кальюсте, в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на кольце Юри в волости Раэ грузовик с прицепом въехал в кювет и перевернулся на крышу. За рулем был 50-летний мужчина, которого на месте осмотрели прибывшие на вызов медики. Водитель был трезв.