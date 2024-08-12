12.08.2024, 19:30
ФОТО | Грузовик вылетел в кювет на виадуке Юри, движение частично перекрыто
Добавлено в 20:10!
Полиция просит воздержаться от передвижения в этом районе.
По словам представителя Ида-харьюского патрульного отделения полиции Ильи Кальюсте, в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на кольце Юри в волости Раэ грузовик с прицепом въехал в кювет и перевернулся на крышу. За рулем был 50-летний мужчина, которого на месте осмотрели прибывшие на вызов медики. Водитель был трезв.
Движение на кругу Юри затруднено. Дорога от Курна до кольца Юри закрыта. Полиция регулирует движение, водителям рекомендуется избегать движения в этом районе.