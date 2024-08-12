В Выру транспортная компания, работавшая более 30 лет, прекращает свою деятельность. Всех водителей сокращают

Хотя в уведомлении, поданном в Кассу по безработице, указано, что сокращения связаны с реструктуризацией, один из владельцев компании, основанной в 1993 году, подтвердил изданию Ärileht , что в деятельности предприятия поставлена точка. "Мы занимались этим 30 лет. Я думаю, сейчас настал подходящий момент, чтобы положить этому конец“, - сказал Тоомас Пиху.

По словам предпринимателя из Вырумаа, сейчас компания перевозит грузы на 9 машинах, большую часть которых в ближайшее время нужно было бы заменить. „Если и дальше продолжать заниматься транспортным бизнесом, нужно в ближайшее время купить восемь новых машин. А это инвестиции в размере более миллиона евро. Глядя на текущую экономическую ситуацию, я, конечно, не хочу идти на такой риск“, - пояснил Пиху.