Экономика
12.08.2024, 18:10

В Выру транспортная компания, работавшая более 30 лет, прекращает свою деятельность. Всех водителей сокращают

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Võru Trans tegeles nii Eesti-siseste kui ka rahvusvaheliste vedudega. Foto on illustratiivne.
Võru Trans tegeles nii Eesti-siseste kui ka rahvusvaheliste vedudega. Foto on illustratiivne.
ФОТО: Soeren Stache | Soeren Stache/dpa

По данным Кассы по безработице, Võru Trans, транспортная компания с более чем 30-летней историей, сокращает 14 сотрудников.

Хотя в уведомлении, поданном в Кассу по безработице, указано, что сокращения связаны с реструктуризацией, один из владельцев компании, основанной в 1993 году, подтвердил изданию Ärileht, что в деятельности предприятия поставлена точка. "Мы занимались этим 30 лет. Я думаю, сейчас настал подходящий момент, чтобы положить этому конец“, - сказал Тоомас Пиху.

По словам предпринимателя из Вырумаа, сейчас компания перевозит грузы на 9 машинах, большую часть которых в ближайшее время нужно было бы заменить. „Если и дальше продолжать заниматься транспортным бизнесом, нужно в ближайшее время купить восемь новых машин. А это инвестиции в размере более миллиона евро. Глядя на текущую экономическую ситуацию, я, конечно, не хочу идти на такой риск“, - пояснил Пиху.

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