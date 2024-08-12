14-летний подросток, которого разыскивала полиция, сам вернулся домой

13 августа представитель полиции сообщил, что Мартен нашелся: он сам связался с мамой и вернулся домой.

Вечером 7 августа 14-летний Мартен ушел из дома на улице Кастани в Тарту.

Родители подростка и полиция побеседовали с его друзьями, проверили различные адреса в городе Тарту и Тартуском уезде, где он может находиться, но установить местонахождение Мартена не удалось.

Приметы Мартена: рост 175 см, среднего телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном черного цвета и широкие джинсы.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении Мартена, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .