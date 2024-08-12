Газета: Китай признал повреждение газопровода Balticconnector зарегистрированным в Гонконге судном

По сообщению гонконгской газеты South China Morning Post, результаты проведенного китайскими властями внутреннего расследования инцидента были переданы европейским правительствам.

В составленном на китайском языке отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма - по словам источников гонконгского издания, соответствующие данные были переданы также Финляндии и Эстонии, которые проводят совместное расследование инцидента.

Представитель эстонской прокуратуры Кайри Кюнгас сказала, что документ не был направлен в ведомство и не может использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве в Эстонии: „Мы подали китайским властям запрос о правовой помощи, чтобы собрать доказательства о судне и его команде. Для выполнения запроса о правовой помощи китайские власти могут сами провести следственные действия или привлечь эстонских следователей, но любая деятельность на китайской территории должна соответствовать местному законодательству. Китайские власти пока не предоставили ответа о выполнении запроса о правовой помощи“.

В пресс-службе Государственного бюро расследований Финляндии (NBI) не подтвердили получение документа от КНР, сообщив, что расследование продолжается: „В ходе расследования осуществлялось сотрудничество с китайскими властями. Среди прочего, NBI направило китайским властям запрос о правовой помощи. Следует констатировать, что расследование продолжается и окончательные выводы о причинах инцидента (техническая неисправность, халатность, умышленные действия) можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных действий, а для этого потребуется время“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .