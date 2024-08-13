Новости Эстонии
13.08.2024, 07:21

В этом году родители первоклассников получат 320 евро

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Правда, только в Таллинне
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Право на получение пособия к началу учебного года или так называемое ранцевое пособие, есть у всех школьников столицы.

Ходатайство подается только один раз, а в последующие годы выплата производится автоматически, если условия получения пособия по-прежнему выполнены. Его можно подать на Таллиннском портале самообслуживания с 13 сентября до 30 ноября. Учащиеся, которым уже исполнилось 18 лет, могут подавать ходатайства начиная с конца сентября. Размер пособия для первоклассника составляет 320 евро (выплачиваются в течение 30 дней с момента подачи заявления), а начиная со второго класса – 100 евро.

Ребенок в возрасте до 19 лет:

  • начинает или продолжает обучение в основной или средней школе или профессиональном учебном заведении

  • хотя бы один из его родителей, по данным регистра народонаселения, непрерывно проживает в Таллинне по крайней мере с 1 января календарного года, в котором было подано ходатайство на получение пособия

  • место жительства ребенка зарегистрировано в Таллинне по меньшей мере с 1 января календарного года выплаты пособия

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