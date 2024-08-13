В этом году родители первоклассников получат 320 евро

Ходатайство подается только один раз, а в последующие годы выплата производится автоматически, если условия получения пособия по-прежнему выполнены. Его можно подать на Таллиннском портале самообслуживания с 13 сентября до 30 ноября. Учащиеся, которым уже исполнилось 18 лет, могут подавать ходатайства начиная с конца сентября. Размер пособия для первоклассника составляет 320 евро (выплачиваются в течение 30 дней с момента подачи заявления), а начиная со второго класса – 100 евро.