Генеральный секретарь новой партии: нереально рассчитывать, что мы выиграем местные выборы(8)
Генеральным секретарем партии „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK), вышедшей из Эстонской консервативной народной партии (EKRE), избран депутат Марьямааского волостного совета и бывший координатор округов EKRE Рудольф Йеэзер, сообщает Delfi.
Как сказал Рудольф Йеэзер, пост генерального секретаря ему предложили еще в середине июня, когда создавалась партия „Эстонские националисты и консерваторы“, и вскоре он принял предложение. В качестве генерального секретаря партии Йеэзер будет помогать координировать создание местных и региональных отделений, выстраивать административную структуру, чтобы партия могла хорошо функционировать и быть представленной на политическом ландшафте Эстонии. Он также будет заниматься организацией избирательных кампаний и крупных мероприятий.