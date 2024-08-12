Генеральный секретарь новой партии: нереально рассчитывать, что мы выиграем местные выборы

Как сказал Рудольф Йеэзер, пост генерального секретаря ему предложили еще в середине июня, когда создавалась партия „Эстонские националисты и консерваторы“, и вскоре он принял предложение. В качестве генерального секретаря партии Йеэзер будет помогать координировать создание местных и региональных отделений, выстраивать административную структуру, чтобы партия могла хорошо функционировать и быть представленной на политическом ландшафте Эстонии. Он также будет заниматься организацией избирательных кампаний и крупных мероприятий.

Говоря о планах партии, Йеэзер сказал, что цели определятся в ближайшие недели. „Яак Валге (один из инициаторов создания ERK - ред.) говорил о том, что к парламентским выборам поддержка партии может составить 15 процентов“, - добавил он. К концу года должна определиться доля членских взносов. Как сказал Йеэзер, она будет выше, чем нынешние несколько процентов дохода партии, но он пока не может назвать точную цифру.