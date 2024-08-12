Токсичны ли ваши отношения с деньгами? Финансовый эксперт рассказывает о пяти самых вредных финансовых привычках

Жизнь не по средствам

Одна из самых распространенных токсичных финансовых привычек – тратить больше, чем позволяют доходы. По словам Марины Хакиайнен, причины этого могут быть разными: отсутствие ежемесячного бюджета, игнорирование его соблюдения или слабая дисциплина. На перерасход также влияет целый ряд внешних факторов.

„Обычно мы тратим больше, поскольку не хотим отставать от социальных норм и стремимся поддерживать определенный образ жизни. С появлением социальных сетей это давление, несомненно, усилилось. В сетях принято делиться положительными моментами своей жизни, в том числе дорогими путешествиями и особенными покупками“, - объяснила Хакиайнен, добавив, что контент в социальных сетях друзей и инфлюенсеров влияет на наши подсознательные выборы. „Если у человека нет ежемесячного бюджета или дисциплины для его соблюдения, влияние таких внешних факторов на расходы будет более ощутимым“, - сказала Хакиайнен.

Чтобы решить эту проблему, она рекомендует создать обзор своих доходов, расходов и сумм, идущих на сбережения: „Для начала нужно отследить свои расходы, чтобы увидеть, куда именно уходят деньги. Затем можно составить соответствующий своим потребностям ежемесячный бюджет и выбрать, на чем экономить. Однако, если сразу составить слишком строгий бюджет, вероятно, человек не сможет его придерживаться и порочный круг продолжится. Начинать стоит с небольших шагов“. По ее словам, при составлении и соблюдении бюджета помочь могут различные приложения, повышающие эффективность всего процесса.

Эмоциональные траты

Многим шоппинг приносит положительные эмоции. Будь то новая одежда или ужин в ресторане, многие люди используют шопинг для борьбы со стрессом, грустью, скукой, а также, чтобы выразить положительные эмоции. Это создает риск траты значительных сумм денег на ненужные вещи.