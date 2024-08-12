Ремонт кабеля EstLink 2 затянется почти на две недели. В чем причина?

Как сообщалось ранее, энергетический кабель EstLink 2 должен был войти в строй 1 сентября.

„Как раз в эти выходные был завершен монтаж одной из двух муфт, с помощью которых отрезок замещающего кабеля соединят с морским подводным и наземным кабелем. Монтаж первой соединительной муфты вселяет уверенность в то, что в ближайший месяц завершится монтаж второго такого же соединения, после чего проведем тесты и завершим общестроительные работы, необходимые для возобновления работы Estlink 2“, – пояснил член правления предприятия Elering Рейго Кебья.

„При монтаже муфт важно, чтобы окружающая среда была чистой и влажность воздуха находилась на определенном уровне. Для этого на ремонтной платформе была установлена закрытая палатка, в которой постоянно контролировался уровень влажности. Погодные условия были сложными, но, тем не менее, нижняя муфта на стыке суши и моря уже смонтирована. На месте работали и продолжают работать бригады подрядчиков Elering, обладающие специфическими знаниями, работа требует от них больших физических и умственных усилий. Муфта монтируется вручную, работы будут вестись круглосуточно, пока муфта не будет установлена“, - пояснил Кебья.

На этой неделе начнется укладка кабеля в траншею, его уложат на постоянное место. После этого установленную в море ремонтную платформу демонтируют, и осушенный участок моря снова окажется под водой.

Площадь установленной в море для ремонта кабеля EstLink 2 платформы составляет несколько тысяч квадратных метров. Для ее защиты был построен волнорез. Для того чтобы обеспечить безопасное проведение ремонтных работ, на осушенном участке моря возвели платформу площадью около 400 квадратных метров. Для доставки строительных материалов и оборудования на стройплощадку пришлось установить башенный кран.