Новости Эстонии
12.08.2024, 12:25

ФОТО | Во время концертов люди, невзирая на запрет, залезают на валы вокруг замка-крепости

 
БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ: У входов в Курессаареский замок посетителей предупреждают, что наверх залезать нельзя. Но люди все равно лезут, рискуя свалиться с валов и бастионов.
БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ: У входов в Курессаареский замок посетителей предупреждают, что наверх залезать нельзя. Но люди все равно лезут, рискуя свалиться с валов и бастионов.
ФОТО: Siiri Liiva | Delfi Meedia

У Курессаареского замка-крепости, установлены щиты с объявлением на двух языках, запрещающие залезать на валы и бастионы, но во время проходящих во дворе замка концертов нередко можно увидеть ту же картину, что и во время состоявшегося в конце июля Saaremaa Suvefest, пишет Delfi Ärileht.

Три недели назад, в пятницу, 19 июля, во дворе Курессаареского замка проходил музыкальный фестиваль Saaremaa Suvefest 2024, в котором участвовали такие известные артисты, как Койт Тооме со своим новым коллективом, диджей Hunt, группы Shanon и Smilers. К 18 часам, когда должен был начаться концерт, двор замка заполнили любители музыки.

Когда концерт был в полном разгаре, около 21-22 часов, аккурат во время выступления группы Smilers, невольно бросилось в глаза, как много любителей дарьмовщины (простите за прямоту) перелезло через окружающие замок валы.

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