ФОТО | Во время концертов люди, невзирая на запрет, залезают на валы вокруг замка-крепости

У Курессаареского замка-крепости, установлены щиты с объявлением на двух языках, запрещающие залезать на валы и бастионы, но во время проходящих во дворе замка концертов нередко можно увидеть ту же картину, что и во время состоявшегося в конце июля Saaremaa Suvefest, пишет Delfi Ärileht.