12.08.2024, 12:25
ФОТО | Во время концертов люди, невзирая на запрет, залезают на валы вокруг замка-крепости
ФОТО: | Delfi Meedia
У Курессаареского замка-крепости, установлены щиты с объявлением на двух языках, запрещающие залезать на валы и бастионы, но во время проходящих во дворе замка концертов нередко можно увидеть ту же картину, что и во время состоявшегося в конце июля Saaremaa Suvefest, пишет Delfi Ärileht.
Три недели назад, в пятницу, 19 июля, во дворе Курессаареского замка проходил музыкальный фестиваль Saaremaa Suvefest 2024, в котором участвовали такие известные артисты, как Койт Тооме со своим новым коллективом, диджей Hunt, группы Shanon и Smilers. К 18 часам, когда должен был начаться концерт, двор замка заполнили любители музыки.
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