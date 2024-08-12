ЧП и криминал
12.08.2024, 07:40

ФОТО | Авария на шоссе Таллинн-Тарту: в одной из машин был маленький ребенок

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Авария 11.08
Авария 11.08
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В воскресенье около 18:11 на 110-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии образовались огромные пробки на шоссе с интенсивным движением транспорта в воскресенье.

По предварительным данным, водитель Peugeot выехал перед автомобилем Saab, ехавшим по главной дороге, в результате чего автомобили столкнулись. В результате аварии Saab вылетел с дороги, а Peugeot остался на дороге. Прибывшая машина скорой помощи осмотрела участников аварии, и, к счастью, они отделались испугом. Помимо водителя в Peugeot находился еще и маленький ребенок. Во втором автомобиле был только водитель.

Движение транспорта на месте происшествия было затруднено более чем на час. Спасатели расчищали дорогу от обломков автомобиля и регулировали движение.

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