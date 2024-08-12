ФОТО | Авария на шоссе Таллинн-Тарту: в одной из машин был маленький ребенок

По предварительным данным, водитель Peugeot выехал перед автомобилем Saab, ехавшим по главной дороге, в результате чего автомобили столкнулись. В результате аварии Saab вылетел с дороги, а Peugeot остался на дороге. Прибывшая машина скорой помощи осмотрела участников аварии, и, к счастью, они отделались испугом. Помимо водителя в Peugeot находился еще и маленький ребенок. Во втором автомобиле был только водитель.