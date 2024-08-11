Олимпийское золото не прокормит: эстонские чемпионы выбирают предпринимательство

Золотого медалиста Олимпийский комитет награждает 100 000 евро, серебряная медаль оценивается в 70 000 евро, а бронзовые медалисты получают 45 000 евро, как, например, фристайлистка Келли Сильдару на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

32 года назад за бронзовую медаль на Олимпиаде в Барселоне яхтсмены Тыну и Тоомас Тынисте получили по 30 000 крон, вспоминает Тыну: „Эстония только что перешла на крону, и у государства не было денег. Для нас было важнее, что нас спонсировала компания Tallinna Sadam, и мы были уверены, что сможем продолжать заниматься спортом еще несколько лет“.

Хотя нынешние 100 000 евро от государства — это большая поддержка, времена, по мнению братьев Тынисте, изменились.

Эстонские спортсмены в деньгах не купаются. „Что-то, конечно, получаем от муниципалитетов, города или государства, но это деньги для занятий спортом, а не для повседневных трат“, – поясняет Тыну Тынисте. По его словам, будучи профессиональным спортсменом он увидел другую сторону жизни, которая и вдохновила его на предпринимательство.

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