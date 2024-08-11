ЧП и криминал
11.08.2024, 17:17

В бане в волости Тюри найдено тело скончавшегося мужчины

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Около пяти часов утра 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что в бане-бочке в волости Тюри найден мужчина без сознания.

По словам представителя PPA, сотрудники скорой помощи пытались вернуть 49-летнего мужчину к жизни, но сделать это не удалось.

Тело скончавшегося было отправлено на вскрытие. По данным полиции, в настоящее время оснований подозревать наличие насильственных действий нет.

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