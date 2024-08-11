11.08.2024, 17:17
В бане в волости Тюри найдено тело скончавшегося мужчины(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Около пяти часов утра 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что в бане-бочке в волости Тюри найден мужчина без сознания.
По словам представителя PPA, сотрудники скорой помощи пытались вернуть 49-летнего мужчину к жизни, но сделать это не удалось.
Тело скончавшегося было отправлено на вскрытие. По данным полиции, в настоящее время оснований подозревать наличие насильственных действий нет.
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