Кто в правительстве всех богаче? Кто король недвижимости? Заглянем в кошельки министров

Каждый год в апреле повышается зарплата самых высокопоставленных государственных служащих. Это осуществляется за счет индексации, которая позволяет удерживать зарплату на одном уровне с инфляцией и общим ростом заработной платы.

В сентябре прошлого года правительство, возглавляемое Каей Каллас, решило ради экономии средств приостановить рост зарплат. В ближайшие годы зарплата самых высокопоставленных чиновников – министров, судей, государственного прокурора, государственного примирителя и других, занимающих такие же высокие должности, будет расти не так быстро, как раньше.