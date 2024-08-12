12.08.2024, 10:51
Кто в правительстве всех богаче? Кто король недвижимости? Заглянем в кошельки министров(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
В составе нового правительства есть и предприимчивые политики, и активные инвесторы. Но один человек зарабатывает значительно больше, чем остальные члены кабинета министров, пишет издание Eesti Ekspress.
Каждый год в апреле повышается зарплата самых высокопоставленных государственных служащих. Это осуществляется за счет индексации, которая позволяет удерживать зарплату на одном уровне с инфляцией и общим ростом заработной платы.
Уже заказано?