Новости Эстонии
12.08.2024, 10:51

Кто в правительстве всех богаче? Кто король недвижимости? Заглянем в кошельки министров

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ПОСЧИТАЕМ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ: В прошлом году самый большой доход из всех министров имел Маргус Цахкна.
ПОСЧИТАЕМ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ: В прошлом году самый большой доход из всех министров имел Маргус Цахкна.
ФОТО: Mariliis Tarja | Delfi Meedia

В составе нового правительства есть и предприимчивые политики, и активные инвесторы. Но один человек зарабатывает значительно больше, чем остальные члены кабинета министров, пишет издание Eesti Ekspress.

Каждый год в апреле повышается зарплата самых высокопоставленных государственных служащих. Это осуществляется за счет индексации, которая позволяет удерживать зарплату на одном уровне с инфляцией и общим ростом заработной платы.

В сентябре прошлого года правительство, возглавляемое Каей Каллас, решило ради экономии средств приостановить рост зарплат. В ближайшие годы зарплата самых высокопоставленных чиновников – министров, судей, государственного прокурора, государственного примирителя и других, занимающих такие же высокие должности, будет расти не так быстро, как раньше.

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