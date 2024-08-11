Экономика
11.08.2024, 13:13

Известный строительный магазин из-за нехватки работников вынужден закрываться на выходные

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Espaki pood
Espaki pood
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Строительный магазин Espak в Тюри обычно открыт для покупателей с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 и с 9.00 до 15.00 в субботу. Но в августе время работы магазина изменилось, пишет Ärileht.

На двери магазина висит табличка, сообщающая, что в августе по субботам он будет закрыт из-за чрезвычайной нехватки рабочей силы.

Информационная табличка на дверях магазина Espak, фото из группы в фейсбуке „Türi valla rahvas“.

Delfi Ärileht обратился за комментарием к руководству магазина Espak, но на момент публикации статьи представители фирмы на запрос не ответили.

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