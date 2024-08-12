12.08.2024, 10:11
Направления грузопотока меняются, количество нарушений растет. Через границу пытаются провезти части автомата Калашникова и компоненты Starlink(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Экспорт из Эстонии в Россию сократился, но выросли грузоперевозки в другие страны, расположенные в восточном направлении.
Эстония является крупнейшим экспортером через восточную границу. В первом квартале 2022 года из страны вывезли более 400 000 тонн грузов, в первом квартале этого года - менее 300 000 тонн. За Эстонией следуют Германия и Латвия.
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