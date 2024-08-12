Направления грузопотока меняются, количество нарушений растет. Через границу пытаются провезти части автомата Калашникова и компоненты Starlink

Эстония является крупнейшим экспортером через восточную границу. В первом квартале 2022 года из страны вывезли более 400 000 тонн грузов, в первом квартале этого года - менее 300 000 тонн. За Эстонией следуют Германия и Латвия.

Если Налогово-таможенный департамент ведет статистику по всем пересечениям границы и грузоперевозкам в восточном направлении, то Министерство иностранных дел отдельно рассматривает грузопотоки в Россию и Беларусь, а также в страны Юго-Восточной Азии и Кавказа.