Новости Эстонии
12.08.2024, 10:11

Направления грузопотока меняются, количество нарушений растет. Через границу пытаются провезти части автомата Калашникова и компоненты Starlink

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За первые шесть месяцев прошлого года на погранпунктах Юго-Восточной Эстонии границу пересекли 42 454 грузовика, а за тот же период этого года - 52 413. Погранпункт Лухамаа.
За первые шесть месяцев прошлого года на погранпунктах Юго-Восточной Эстонии границу пересекли 42 454 грузовика, а за тот же период этого года - 52 413. Погранпункт Лухамаа.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Экспорт из Эстонии в Россию сократился, но выросли грузоперевозки в другие страны, расположенные в восточном направлении.

Эстония является крупнейшим экспортером через восточную границу. В первом квартале 2022 года из страны вывезли более 400 000 тонн грузов, в первом квартале этого года - менее 300 000 тонн. За Эстонией следуют Германия и Латвия.

Если Налогово-таможенный департамент ведет статистику по всем пересечениям границы и грузоперевозкам в восточном направлении, то Министерство иностранных дел отдельно рассматривает грузопотоки в Россию и Беларусь, а также в страны Юго-Восточной Азии и Кавказа.

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