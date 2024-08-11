ФЕСТИВАЛЬ МНЕНИЙ | В субботу состоялись дебаты лидеров парламентских партий. Ляэнеметс: „Я занимаюсь политикой не ради денег“

По словам Ляэнеметса, иммиграция не является окончательным решением проблем экономики и прироста населения. Он считает, что детские пособия отменять нельзя. Однако это не то решение, которое может мотивировать женщин хотеть больше детей. Соцедем полагает, что „желание должно исходить изнутри, должна быть уверенность“ в завтрашнем дне, должно быть жилье и нормальная зарплата.

На это Кылварт возразил, что, как показывает история, не только благосостояние определяет уровень рождаемости - в Европе скорее наоборот. Что касается Эстонии, то, по словам председателя Центристской партии, нужно признать, что, согласно эстонской статистике, чем больше детей в семье, тем она беднее.

„Если мы хотим, чтобы численность населения росла, чрезвычайно важна уверенность в том, что государство защищено, - напомнил Михал. - Второй момент, касающийся тенденций численности населения в целом, - тенденции менялись на протяжении сотен лет. Эстония - маленькая страна, поэтому нам нужно заниматься как контролируемой иммиграцией, так и ростом семей“.

Как лидеры политических партий относятся к тому, что население страны сокращается и что к 2100 году в Эстонии может остаться менее миллиона человек? Как можно увеличить численность эстонцев - чисто количественно или как-то иначе?

„В последнее время меня вдохновляет деятельность правительства Партии реформ, чего уж там скрывать, - признался Урмас Рейнсалу. - Но в более широкой перспективе меня вдохновляют долгосрочные возможности, которые Эстония не должна упускать. Довольны ли мы тем, что имеем сегодня?“

„Обучение - это неотъемлемая часть работы“

Следующей темой дебатов было образование.

„По уровню финансирования образования мы находимся на высоком европейском уровне, - отметил Кристен Михал. - Вопрос также заключается в том, должно ли высшее образование быть бесплатным или платным. Дисциплины, которые, возможно, не являются необходимыми для функционирования общества и которые уходят на частный рынок - так почему мы должны платить, например, за всех юристов? Государственный бюджет ограничен, и если его не использовать с умом, то никакого прогресса не будет. То же самое происходит, например, с детскими пособиями. В случае с образованием я бы предложил спросить, с какими специальностями может справиться рынок и за которые, возможно, не стоит платить“.

Дискуссия перешла к тесту PISA, в котором студентам, среди прочего, задавали вопрос о том, кем они представляют себя в 30 лет. 2% респондентов ответили, что хотели бы стать учителями.

Цахкна отметил, что дело с бесплатным высшим образованием не было в свое время доведено до конца и что необходима реформа, чтобы сделать его более стабильным. Кроме того, Цахкна отметил, что большой проблемой является повышение квалификации учителей - сегодняшние дети получают прекрасное образование, но что будет, например, через десять лет - это уже вопрос.

Кылварт согласен с тем, что высшее образование должно быть бесплатным, но, по его словам, оно должно быть дифференцированным. Государство должно выбирать приоритеты, и приоритеты образования должны быть связаны с экономическими приоритетами.

Ляэнеметс в свою очередь напомнил, что Эстония - относительно небольшая страна, общество - это единое целое. „Мы не можем просто поставить образование на службу экономике, оно работает совсем по-другому, - сказал он. - Проблема в том, как привлечь в образование новых людей. В будущем мы должны больше учитывать тот факт, что обучение - это неотъемлемая часть работы и что учиться нужно параллельно с работой“.

Последний блок в дискуссии - технологии