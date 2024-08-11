ФЕСТИВАЛЬ МНЕНИЙ | В субботу состоялись дебаты лидеров парламентских партий. Ляэнеметс: „Я занимаюсь политикой не ради денег“
В субботу вечером в рамках Фестиваля мнений состоялись дебаты между председателями парламентских партий.
В дебатах приняли участие Урмас Рейнсалу (Isamaa), Михаил Кылварт (Центристская партия), Маргус Цахкна (Eesti 200), Кристен Михал (Партия реформ) и Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), которые рассуждали о развитии Эстонии, уделяя меньше внимания текущим политическим вопросам.
„Не ради денег“
Дебаты начались с вопроса, почему лидеры политических партий делают то, что они делают.
Премьер-министр Кристен Михал сказал, что делает все во имя лучшего будущего: чтобы детям досталась процветающая страна.
„В последнее время меня вдохновляет деятельность правительства Партии реформ, чего уж там скрывать, - признался Урмас Рейнсалу. - Но в более широкой перспективе меня вдохновляют долгосрочные возможности, которые Эстония не должна упускать. Довольны ли мы тем, что имеем сегодня?“
Лаури Ляэнеметс в свою очередь подчеркнул, что занимается политикой „не ради денег“.
Проблема сокращения населения
Как лидеры политических партий относятся к тому, что население страны сокращается и что к 2100 году в Эстонии может остаться менее миллиона человек? Как можно увеличить численность эстонцев - чисто количественно или как-то иначе?
„Если мы хотим, чтобы численность населения росла, чрезвычайно важна уверенность в том, что государство защищено, - напомнил Михал. - Второй момент, касающийся тенденций численности населения в целом, - тенденции менялись на протяжении сотен лет. Эстония - маленькая страна, поэтому нам нужно заниматься как контролируемой иммиграцией, так и ростом семей“.
На это Кылварт возразил, что, как показывает история, не только благосостояние определяет уровень рождаемости - в Европе скорее наоборот. Что касается Эстонии, то, по словам председателя Центристской партии, нужно признать, что, согласно эстонской статистике, чем больше детей в семье, тем она беднее.
По словам Ляэнеметса, иммиграция не является окончательным решением проблем экономики и прироста населения. Он считает, что детские пособия отменять нельзя. Однако это не то решение, которое может мотивировать женщин хотеть больше детей. Соцедем полагает, что „желание должно исходить изнутри, должна быть уверенность“ в завтрашнем дне, должно быть жилье и нормальная зарплата.
„Обучение - это неотъемлемая часть работы“
Следующей темой дебатов было образование.
„По уровню финансирования образования мы находимся на высоком европейском уровне, - отметил Кристен Михал. - Вопрос также заключается в том, должно ли высшее образование быть бесплатным или платным. Дисциплины, которые, возможно, не являются необходимыми для функционирования общества и которые уходят на частный рынок - так почему мы должны платить, например, за всех юристов? Государственный бюджет ограничен, и если его не использовать с умом, то никакого прогресса не будет. То же самое происходит, например, с детскими пособиями. В случае с образованием я бы предложил спросить, с какими специальностями может справиться рынок и за которые, возможно, не стоит платить“.
Дискуссия перешла к тесту PISA, в котором студентам, среди прочего, задавали вопрос о том, кем они представляют себя в 30 лет. 2% респондентов ответили, что хотели бы стать учителями.
Цахкна отметил, что дело с бесплатным высшим образованием не было в свое время доведено до конца и что необходима реформа, чтобы сделать его более стабильным. Кроме того, Цахкна отметил, что большой проблемой является повышение квалификации учителей - сегодняшние дети получают прекрасное образование, но что будет, например, через десять лет - это уже вопрос.
Кылварт согласен с тем, что высшее образование должно быть бесплатным, но, по его словам, оно должно быть дифференцированным. Государство должно выбирать приоритеты, и приоритеты образования должны быть связаны с экономическими приоритетами.
Ляэнеметс в свою очередь напомнил, что Эстония - относительно небольшая страна, общество - это единое целое. „Мы не можем просто поставить образование на службу экономике, оно работает совсем по-другому, - сказал он. - Проблема в том, как привлечь в образование новых людей. В будущем мы должны больше учитывать тот факт, что обучение - это неотъемлемая часть работы и что учиться нужно параллельно с работой“.
Последний блок в дискуссии - технологии
Председатель Социал-демократической партии сказал, что ожидания страны в плане технологий постоянно растут. „Что касается „зеленой революции“, то я заметил, что во время последних выборов она не была особенно горячей темой, но сейчас компании, занимающиеся экспортом, стали говорить об этом больше. Это важно, особенно с точки зрения конкурентоспособности“.
По словам Кристена Михала, информационные технологии - одно из лучших направлений развития страны. Вместе с тем он напомнил о важности разработки новых решений в оборонной промышленности.
„IT-сектор в Европе не сильно отличается от других секторов, - сказал лидер Isamaa. - Если произойдет новая промышленная революция, мы должны быть готовы инвестировать в нее сразу же, как это было в случае с „прыжком тигра“. Когда речь заходит о перспективах нашей экономики, одним из ключевых моментов, безусловно, должна быть промышленность“.
Михаил Кылварт поделился наблюдением, что за последние 10 лет „мы стали тратить больше ресурсов и энергии на продвижение наших цифровых достижений, а не на их развитие“. Он считает, что нужно выбирать те области, где не требуется много рабочей силы, но нужны квалифицированные специалисты. По его словам, стране не хватает систематизации - приоритеты образования должны строиться вокруг приоритетов экономики.
Время для комплиментов
По окончании дискуссии политики по традиции обменялись комплиментами: Рейнсалу назвал Михала очень умелым политиком, Михал сообщил, что ценит умение Кылварта бороться за себя, Кылварт о Цахкне сказал, что последний „настоящий спортсмен - может проиграть, но может и выиграть с удовольствием“ в политическом марафоне, Цахкна признался, что ему приятно работать вместе с Ляэнеметсом, потому что соцдем „очень прямолинейный человек“, а Ляэнеметс в свою очередь признался, что ему есть чему поучиться у Рейнсалу и Isamaa.
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